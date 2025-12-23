Es falsa la imagen de los 10 más buscados por Interpol que incluye a JOH, Cossette y Ana Paola Hall

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación difundida en redes sociales asegura que el expresidente Juan Orlando Hernández así como las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, figuran entre las 10 personas más buscadas por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). El contenido viral afirma, además, que existe una supuesta recompensa de 500,000 lempiras para quien proporcione información sobre el paradero de estas personas. La publicación incluye los logotipos de Interpol y referencias a presuntos canales oficiales de contacto de la Policía Nacional de Honduras. No obstante, la información es falsa. La Policía Nacional de Honduras publicó en marzo de 2025 el listado oficial de las 10 personas más buscadas por Interpol Honduras, y en ese registro no figuran Juan Orlando Hernández ni las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López. “Los 10 más buscados con orden de captura”, dice literalmente el texto de la imagen en una entrada de Threads, compartida desde el 22 de diciembre de 2025. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En medio del escenario postelectoral, las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López permanecen refugiadas en una embajada por motivos de seguridad, luego de denunciar que enfrentan una “persecución política” y presiones institucionales orientadas a frenar la declaratoria oficial de los resultados electorales. La situación encendió las alertas en el ámbito institucional, por lo que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de hábeas corpus con el objetivo de verificar su paradero y garantizar sus derechos fundamentales. Esta crisis se desarrolla en paralelo a un escrutinio especial de actas con inconsistencias, proceso que ha provocado retrasos en la conclusión oficial de las elecciones. De acuerdo con los resultados preliminares divulgados hasta el 23 de diciembre de 2025, a la 2:54 de la tarde, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, se ubica en primer lugar con aproximadamente 40.30% de los votos. Le sigue de cerca el candidato liberal Salvador Nasralla, con 39.52%, mientras que la aspirante de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, ocupa el tercer lugar con 19.19%.

Es una imagen alterada

EH Verifica revisó las publicaciones realizadas durante diciembre en las redes sociales de la Policía Nacional de Honduras ( X , Facebook , Instagram ) sin encontrar evidencia que respalde la información difundida en la imagen viral. Si bien el fiscal general, Johel Zelaya, solicitó el 8 de diciembre a los organismos de seguridad nacional y a Interpol la captura del expresidente Juan Orlando Hernández por delitos vinculados al caso Pandora II, su nombre no aparece en la lista de los 10 más buscados de las autoridades hondureñas. Además, al buscar las cuentas oficiales de Interpol en X y Facebook , así como su sitio web, específicamente en la sección de notificaciones rojas, no se encontraron registros que incluyan a Hernández, Hall o López como personas buscadas. Una búsqueda con las palabras clave en Google “Interpol + 10 más buscados + Honduras” condujo a una publicación de la Policía Nacional, divulgada el 22 de marzo de 2025, cuya descripción señala: “INTERPOL HND publica LISTA DE LOS 10 MÁS BUSCADOS con 500,000 Lempiras de recompensa a quien de información fidedigna para lograr su captura”.





La imagen coincide visualmente con el contenido viral, pero no incluye al expresidente ni a las consejeras del CNE. En su lugar, aparecen los hondureños Rony Geovany Maradiaga Cruz, Rolando Josué Sánchez Salinas y Cristhian José Castillo Mercado. Asimismo, la pesquisa con las palabras “orden de captura de las consejeras del CNE” dirige a una publicación del Ministerio Público, fechada del 20 de diciembre de 2025, en la que se aclara que no existe ninguna orden de captura en contra de las consejeras.