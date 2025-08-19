En asambleas informativas enfermeras auxiliares por incumplimiento de la Sesal

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah) iniciaron este martes las asambleas informativas en el departamento de Atlántida, tal como lo habían anunciado hace algunos días. Las acciones que en los próximos días se podría extender al resto del país son debido a que la Secretaría de Salud (Sesal) no ha cumplido con varios de los acuerdos que se firmaron entre el gremio, asegura la asociación.

Josué Orellana, presidente de la Aneeah, explicó que entre los acuerdos incumplidos esta el pago del zonaje retroactivo para el gremio en Islas de la Bahía y Gracias a Dios, mejoras a la base salarial, retraso en pagos, entre otros puntos.

"Nosotros firmamos un acta de compromiso en diciembre de 2024 que dice que el zonaje de Gracias a Dios e Islas de la Bahía va a ser con retroactividad desde enero del año 2025. Resulta que la Sesal me ha comunicado que la retroactividad del zonaje es a partir del mes de julio, pero el acta dice todo lo contrario, entonces aquí ellos están fallando", detalló. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Agregó que las mejoras a la base salarial al personal de enfermería es una deuda que está pendiente. "Le solventaron a los médicos, licenciados y técnicos, pero dejaron fuera a los auxiliares, los que están todo el tiempo con los pacientes y atendiendo a la población", lamentó. Orellana manifestó que buscan el diálogo, por lo que hizo un llamado a la ministra de Salud, Carla Paredes, para alcanzar nuevos compromisos.