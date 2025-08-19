Luis Redondo se reunirá con el padre Leopoldo Serrano este martes

Fue el mismo presidente del Poder Legislativo quien confirmó la reunión con el líder religioso, con quien hablará sobre ayudas humanitarias solicitadas, entre otros temas. Además, dijo que le pedirá que dirija una oración antes de iniciar la sesión del Congreso.

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo , anunció que se reunirá este martes con el padre Leopoldo Serrano, quien caminó 400 kilómetros desde Santa Bárbara hasta la capital con el objetivo de promover la unidad y el diálogo entre los actores políticos.

Ayer, Serrano se reunió con los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), en lo que calificó como una reunión “satisfactoria”, al haber alcanzado su objetivo de llevar un mensaje de paz y perdón.

Tras el encuentro, el sacerdote declaró que los consejeros del CNE “se han pedido perdón, se han perdonado, que es lo que yo he venido pregonando por todo el camino: pedir perdón y también que te perdonen. Se han abrazado, nos hemos abrazado”.

“Ya había inicios, porque ya ellos se habían sentado a dialogar, porque yo creo en el diálogo. Antes de ofenderse, antes de cualquier cosa, primero el diálogo”, agregó.

Asimismo, resaltó que los tres funcionarios se comprometieron a resguardar la democracia y a luchar para que haya elecciones limpias y transparentes. “Eso fue unánime, los tres”, afirmó.

Serrano anunció que este día también se reunirá con la presidenta de la República, Xiomara Castro. “Mañana (martes) a mediodía tendré una reunión en Casa Presidencial con la presidenta Xiomara Castro”, confirmó.

Entre los puntos que discutirá con la mandataria figuran el diálogo, la paz y la seguridad del país.