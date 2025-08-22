CNE confirma que 1,700 centros de votación no tienen conexión a internet

<b>Tegucigalpa, Honduras</b>.- El integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, confirmó hoy que alrededor de <b>1,700 centros de votación</b> en el país carecen de <b>conectividad a internet.</b>“Hay cerca de mil 700 centros de votación que no cuentan con señal de datos móviles y están ubicados a lo largo y ancho en todo el país”, declaró Ochoa.El consejero adelantó que en las próximas semanas el CNE lanzará <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/especiales/elecciones-honduras-2025/conexion-satelital-promete-agilizar-transmisiones-elecciones-primarias-AF24303982" target="_blank">el proceso de adquisición de aparatos y servicios de conectividad satelital</a> para resolver esta carencia.Actualmente, el organismo electoral realiza visitas a los 5,741 centros de votación a nivel nacional con el fin de verificar sus condiciones.Según Ochoa, se inspecciona si las instalaciones están en procesos de reconstrucción, o si presentan problemas de conectividad y suministro eléctrico.Respecto al cronograma electoral, detalló que en los próximos días se adjudicarán tres procesos clave de cara a los comicios del 30 de noviembre.El 26 de agosto se hará la adjudicación de la auditoría externa y el 30 de agosto la adjudicación del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP).Mientras que el 1 de septiembre se hará la adjudicación del sistema de identificación biométrica.Ochoa aseguró que en el pleno del CNE prevalece un ambiente de consenso y confió en que se mantendrá hasta llegar al “día D” de las elecciones.