Conexión satelital promete agilizar transmisiones en elecciones primarias

Tegucigalpa, Honduras.- La adjudicación de la conectividad satelital por el Consejo Nacional Electoral (CNE), para 1,728 centros de votación para las elecciones internas del próximo 9 de marzo, promete mejorar la agilidad en la transmisión de resultados y la seguridad en el manejo de las actas.

A criterio del exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), Denis Gómez, esta iniciativa beneficiará aproximadamente al 30% de los centros de votación, lo que se traduce en una mayor precisión y certeza en la llegada de los resultados al CNE para su tabulación y divulgación.

“Yo lo he dicho muchas veces, no es el Internet, no es el sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), no es el lector biométrico que va garantizar los resultados, es parte de 50% responsabilidad del CNE y 50% los partidos políticos”, destacó el analista Luis León.