Cinco subespecialistas renunciaron al Seguro Social por la falta de pago

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos cinco subespecialistas que estaban por contrato renunciaron en las últimas semanas al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), debido a que no recibieron su salario durante cuatro meses. El presidente de la Asociación de Médicos del IHSS, Ricardo Rodas, detalló que se trata de dos cirujanos plásticos que laboraban por la mañana en el Hospital de Especialidades en Tegucigalpa; además de un cirujano general que estaba en la emergencia; un neurocirujano y un gastroenterólogo. "En los últimos tres meses hay colegas que por falta de pago se están saliendo de las institución, se fueron porque no les pagaban y ellos tienen compromisos con sus familias; muchos se van para el sector privado, pues en el IHSS no tuvieron la oportunidad de tener una plaza permanente o por lo menos que les pagaran con regularidad", lamentó el médico pediatra.

Explicó que en el caso de cirugía plástica solo hay un especialista que labora actualmente en el IHSS y que tiene que resolver los casos que se presentan a diario, causando una carga laboral pesada. La renuncia de los profesionales de la salud preocupa a los derechohabientes, pues son ellos los más afectados al quedar sin atención médica. Varios de los afiliados indicaron que con la falta de médicos deberán esperar más tiempo de lo que esperan ahora para obtener una cita para tratar sus patologías. En ese sentido, hicieron un llamado a la comisión interventora que resuelvan la situación. "Son profesionales que aparte de la especialidad tomaron otras, o sea tenemos especialistas de 13 a 15 años de estudios universitarios que no se les da la oportunidad de entrar al sistema público, en el sector privado ellos pueden tener mucho éxito y estar económicamente bien, pero a la población que necesita atención en el sistema público se le esta privando del servicio cuando no se le da la oportunidad a estos colegas", dijo. La falta de pago también está causando que otros profesionales que aún laboran en el IHSS piensen en renunciar y hacer su carrera en el sector privado, Rodas ejemplificó que recientemente ingresó un cardiólogo intervencionista que no ha recibido pago desde hace tres meses.

"En determinado momento le va a salir mejor irse a la privada, en vez de estar esperando que le paguen", dijo. El representante de la asociación de médicos del IHSS no entiende por que no se les ha pagado los salarios atrasados a los médicos, cuando las autoridades del Seguro anunciaron inclusive un plan para contratar más especialistas. "La institución tiene y puede contratarlos permanentemente, incluso darles un plus para asegurar que ese recurso quede dentro del Seguro Social, pero la verdad no entendemos por qué estas cosas se dan", añadió. El director del hospital de Especialidades del Seguro Social, Henry Andino, justificó que la falta de pago a los subespecialistas se debe al tipo de contratación que se hizo, la cual requiere de un trámite especial. "Se les adeuda entre tres y cuatro meses, porque es un procedimiento de contratación diferente; tuvimos que hacer contrataciones a término que es un tramite especial y que tiene una duración más amplia, y eso es lo que ha tardado", dijo. Explicó que se tuvo que hacer ese tipo de contratación debido a que la Secretaría de Finanzas (Sefin) eliminó un renglón presupuestario con el que se hacían las contrataciones por sustitución.