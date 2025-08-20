Juez dicta prisión preventiva contra tres acusados de atentar contra "Mel" Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.-Un juez con jurisdicción nacional dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Perfecto Enamorado, Antonio Kattan y Arcadio Corrales, a quienes el Ministerio Público acusa de actos preparatorios punibles y asociación terrorista en perjuicio del expresidente Manuel Zelaya.

Los tres imputados fueron enviados a la Penitenciaría Nacional de Támara, donde permanecerán recluidos mientras avanza la causa.

La audiencia preliminar quedó programada para el 17 de septiembre a las 9:00 de la mañana.

No obstante, la defensa legal de los imputados anunció que interpondrá un recurso de apelación con la finalidad de revertir la determinación del juez de primera instancia.

Según la acusación fiscal, los detenidos estarían implicados en la planificación de un magnicidio contra el expresidente Zelaya Rosales, actual coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), así como en un supuesto plan para alterar el orden constitucional y derrocar a la presidenta Xiomara Castro.

Las investigaciones del Ministerio Público apuntan a la preparación de actos de terrorismo y conspiración, lo que motivó la decisión judicial de mantenerlos bajo prisión preventiva.

Por su parte, la defensa técnica cuestionó la solidez de las pruebas presentadas por la Fiscalía.

El abogado Héctor Durán afirmó que no existe documentación suficiente para acreditar que los acusados pertenezcan a una estructura criminal ni que hubieran trazado un plan para atentar contra el exmandatario.

“La presunción de inocencia se mantiene y se va a hacer uso de lo que en derecho corresponde, por lo que apelaremos la decisión del juez”, expresó Durán.

El caso nació de una supuesta denuncia anónima que entregó a la Policía un sobre con dos memorias USB de donde salieron cinco audios y tres capturas de WhatsApp.