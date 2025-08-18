Suspenden audiencia inicial de implicado en caso de desfalco del IHSS

Tegucigalpa, Honduras.- A solicitud de la defensa legal del imputado Elmer Antonio Rubí Rivera, el juez de letras que conoce la causa decidió suspender la celebración de la audiencia inicial que estaba programada para este lunes 18 de agosto.

Elmer Rivera es acusado por el Ministerio Público (MP), por los delitos de fraude y lavado de activos, acciones que habrían sido cometidas en perjuicio del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y la economía del Estado de Honduras.

El acusado se presentó a los Juzgados en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, para comparecer en la audiencia inicial, pero minutos después de haber comenzado, el apoderado legal de este hizo la petición formal al togado para suspender y continuar otro día, concediendo la solicitud.