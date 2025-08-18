Suspenden audiencia inicial de implicado en caso de desfalco del IHSS

Tegucigalpa, Honduras.- A solicitud de la defensa legal del imputado Elmer Antonio Rubí Rivera, el juez de letras que conoce la causa decidió suspender la celebración de la audiencia inicial que estaba programada para este lunes 18 de agosto.
Elmer Rivera es acusado por el Ministerio Público (MP), por los delitos de fraude y lavado de activos, acciones que habrían sido cometidas en perjuicio del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y la economía del Estado de Honduras.
El acusado se presentó a los Juzgados en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, para comparecer en la audiencia inicial, pero minutos después de haber comenzado, el apoderado legal de este hizo la petición formal al togado para suspender y continuar otro día, concediendo la solicitud.
Él se presentó de forma voluntaria a los tribunales de justicia el pasado 4 de agosto, para acudir a la audiencia de declaración de imputado, en dónde el juez le informó de los cargos que el ente acusador del Estado le achaca.
Al finalizar esa primera cita judicial, el juez le otorgó a Elmer Rubí, medidas distintas a la prisión; por lo tanto, su caso lo está llevando en libertad, pero con ciertas restricciones.
La acusación
Las investigaciones revelan que entre los años 2010 y 2014, Elmer Rubí, supuestamente, fue favoreció de forma irregular mediante su empresa Distribuidora de Suministros Médicos (Disumed), a la que las autoridades del IHSS en ese momento le adjudicaron de manera fraccionada cinco compras directas de gasas quirúrgicas valoradas en 893,750 lempiras, violando la Ley de Contratación del Estado.
El sospechoso habría recibido fondos a través de su madre, a través de la emisión de cheques sin justificación legal por parte de empresas fachadas, por un monto total de dos millones cuatrocientos noventa mil setecientos cincuenta lempiras (2,490,750).
Esos fondos fueron manejados mediante operaciones financieras destinadas a ocultar su origen ilícito, manifestó el Ministerio Público.
La continuación de la audiencia inicial fue programada para el martes 2 de septiembre, a las 9:00 de la mañana.