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Consejeras del CNE envían pruebas contra Marlon Ochoa a comisión del juicio político

Las consejeras, Cossette López y Ana Hall, remitieron documentación contra Marlon Ochoa, que contienen elementos de prueba sobre presuntas irregularidades en el proceso electoral

  • Actualizado: 13 de abril de 2026 a las 12:06
Consejeras del CNE envían pruebas contra Marlon Ochoa a comisión del juicio político

El órgano electoral confirmó la entrega de documentos que, según las consejeras, comprometen la transparencia de los comicios.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Documentos e informes fueron remitidos por las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall, a la comisión de juicio político que conoce el caso del consejero Marlon Ochoa.

A través de la cuenta oficial del órgano electoral se dio a conocer que “la documentación remitida constituye elementos de prueba sobre la presunta conducta antidemocrática del consejero”.

Según se dio a conocer, la entrega de los documentos se realizó tras una solicitud de la Comisión, y que estos se encuentran en archivos oficiales del CNE.

El comunicado detalla que los documentos entregados describen aspectos “considerados irregulares que, según las consejeras, comprometen la transparencia y legalidad de los procesos electorales señalados”.

Arranca juicio político contra consejero Marlon Ochoa sin su presencia

Asimismo, se indicó que las consejeras están en total disposición de comparecer en el momento oportuno ante la comisión del Congreso Nacional.

“Con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos y exponer la verdad histórica sobre los ataques sistemáticos contra el sistema electoral para evitar la declaratoria de las elecciones y la alternabilidad en el poder”, cita el comunicado.

El juicio político contra el consejero del CNE, Marlon Ochoa, dio inicio este 13 de abril sin su presencia.

Incomparecencia de funcionarios no frena juicio político y comisión evacuaría pruebas de oficio

Ochoa fue citado a comparecer a las 9:00 de la mañana, pero, tal y como lo advirtió días antes, no se presentó.

Sobre su ausencia, la consejera Cossette López dijo en una entrevista televisiva: “Es un hábito, no comparece cuando no le conviene, cuando no quiere. Pero a mí sí me llama la atención la valentía que tenía con el poder y ventaja, y esta posición de no dar la cara frente a las consecuencias de sus actos”.

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Daniela Zepeda
Daniela Zepeda
Periodista

Egresada de licenciatura en Periodismo por la UNAH, con amplia experiencia en verificación de datos (Fact-checking) y cobertura de temas de salud y educación. Competente en el manejo de herramientas audiovisuales y con sólida trayectoria en producción multimedia.

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