Consejeras del CNE envían pruebas contra Marlon Ochoa a comisión del juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- Documentos e informes fueron remitidos por las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall, a la comisión de juicio político que conoce el caso del consejero Marlon Ochoa.

A través de la cuenta oficial del órgano electoral se dio a conocer que “la documentación remitida constituye elementos de prueba sobre la presunta conducta antidemocrática del consejero”.

Según se dio a conocer, la entrega de los documentos se realizó tras una solicitud de la Comisión, y que estos se encuentran en archivos oficiales del CNE.

El comunicado detalla que los documentos entregados describen aspectos “considerados irregulares que, según las consejeras, comprometen la transparencia y legalidad de los procesos electorales señalados”.