Consejeras del CNE envían pruebas contra Marlon Ochoa a comisión del juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- Documentos e informes fueron remitidos por las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall, a la comisión de juicio político que conoce el caso del consejero Marlon Ochoa.
A través de la cuenta oficial del órgano electoral se dio a conocer que “la documentación remitida constituye elementos de prueba sobre la presunta conducta antidemocrática del consejero”.
Según se dio a conocer, la entrega de los documentos se realizó tras una solicitud de la Comisión, y que estos se encuentran en archivos oficiales del CNE.
El comunicado detalla que los documentos entregados describen aspectos “considerados irregulares que, según las consejeras, comprometen la transparencia y legalidad de los procesos electorales señalados”.
Asimismo, se indicó que las consejeras están en total disposición de comparecer en el momento oportuno ante la comisión del Congreso Nacional.
“Con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos y exponer la verdad histórica sobre los ataques sistemáticos contra el sistema electoral para evitar la declaratoria de las elecciones y la alternabilidad en el poder”, cita el comunicado.
El juicio político contra el consejero del CNE, Marlon Ochoa, dio inicio este 13 de abril sin su presencia.
Ochoa fue citado a comparecer a las 9:00 de la mañana, pero, tal y como lo advirtió días antes, no se presentó.
Sobre su ausencia, la consejera Cossette López dijo en una entrevista televisiva: “Es un hábito, no comparece cuando no le conviene, cuando no quiere. Pero a mí sí me llama la atención la valentía que tenía con el poder y ventaja, y esta posición de no dar la cara frente a las consecuencias de sus actos”.