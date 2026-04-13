Arranca juicio político a Marlon Ochoa sin su presencia; cumplió su anuncio de no acudir

Tegucigalpa, Honduras.- El consejero suspendido de su cargo en el Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, no se presentó a la apertura de su juicio político, tal y como lo había advertido. A las 9:08 de la mañana, el secretario de la comisión investigadora confirmó que Ochoa no se acudió a las instalaciones del Poder Legislativo, no se encontró por ningún lugar. Asimismo, en llamada teléfonica con el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, se confirmó que a las 9:12 a.m. no había ingresado ninguna correspondencia para justificar su ausencia, tampoco ninguna renuncia. La presidenta de la comisión investigadora procedió a permitir un tiempo de espera del consejero suspendido. Cuatro personas fueron citadas por el Congreso Nacional este lunes 13 de abril. Ochoa era el primero que debía comparecer, a las 9:00 de la mañana; sin embargo, no acudió a la cita. Este día, la comisión de investigación presentará los argumentos en contra de los funcionarios señalados, quienes deberán responder a los cuestionamientos. No obstante, Ochoa hizo caso omiso al citatorio y no compareció.

Ochoa ya había adelantado su decisión desde el pasado 10 de abril, cuando a través de su cuenta en X aseguró que no asistiría a la citación. “Anuncio al pueblo hondureño que no atenderé esa citación. Comparecer ante un tribunal que ya tiene escrita su sentencia sería convalidar el teatro del crimen y mendigar clemencia ante unos verdugos que ya vendieron su voluntad”, expresó. Fue la noche del 9 de abril de 2026 cuando el Congreso Nacional admitió, con 91 votos, la denuncia de juicio político contra Ochoa y otros funcionarios vinculados a órganos electorales. Las autoridades del Congreso Nacional aseguraron que, pese a la ausencia de los señalados, el proceso no se detiene y se dejará constancia en el expediente de que los funcionarios rechazaron la oportunidad de presentar pruebas de descargo.

Después de Ochoa, a las 11:00 de la mañana, fue citado el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán. Durante la tarde deberán presentarse los magistrados suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, quienes responderán por los señalamientos de boicot y negligencia en el proceso electoral de 2025. Otras dos funcionarias evitaron el juicio político al presentar su renuncia en el último momento. Se trata de Karen Rodríguez, quien dejó su cargo como suplente del CNE, y Suyen Muñoz, quien renunció a la presidencia de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC).

Respeto al proceso