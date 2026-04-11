“Se respetará el debido proceso”: Zambrano sobre juicio político contra Marlon Ochoa

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de que se aprobara un juicio político contra Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), y se le citara oficialmente, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, envió un mensaje sobre el proceso. Ochoa aseguró que no se presentará tras haber sido citado. En una entrevista con un medio de comunicación televisivo, Zambrano se refirió al consejero suspendido de sus labores y afirmó: “Este es un procedimiento, yo lo dije ahí desde el Congreso, le garantizamos debido proceso, le garantizamos el derecho a la defensa”.

Zambrano agregó que también se le garantizará el principio de contradicción, por lo que tendrá su espacio en audiencia ante la comisión especial y posteriormente en el pleno, donde podrá presentar pruebas, documentos, videos y todo lo que considere necesario para desvirtuar las acusaciones en su contra. “Esto no es persecución, lo he dicho, esto no es venganza. Esto es control constitucional sobre funcionarios que creemos o que cree el pueblo hondureño y los diputados que han actuado más allá de las atribuciones que les da la Constitución y la ley”, agregó Zambrano. Sobre el proceso, sostuvo que Ochoa fue citado para el lunes a las 9:00 de la mañana. Si no asiste, el proceso continuará con las audiencias de los denunciantes que se presenten. Posteriormente, se incorporarán documentos, medios de prueba y declaraciones de testigos que han solicitado ser escuchados. Luego se elaborará un informe que será presentado al pleno.