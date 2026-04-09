Citan para el lunes 13 de abril a Marlon Ochoa y a Mario Morazán por juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional envió una citatoria al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, para que comparezcan ante la comisión investigadora este lunes 13 de abril de 2026, en el marco del proceso de juicio político en su contra. Mientras que Marlon Ochoa está citado para las 9:00 a.m. del lunes, Mario Morazán fue citado para las 11:00 a.m. del mismo día. La citación se produce para que la comisión concluya el informe de investigación sobre el desempeño de ambos funcionarios, en el contexto de los señalamientos relacionados con el proceso electoral de 2025.

En ese sentido, el informe -una vez remitido a la Secretaría del Congreso Nacional-, permitiría recomendar que el pleno conozca el caso y escuche a los señalados, previo a tomar una decisión sobre la posible destitución. “Se les cita en legal y debida forma para que comparezcan ante la comisión, a fin de que expongan lo que consideren pertinente en el ejercicio de su derecho de defensa”, establece el documento oficial remitido por la Secretaría del Legislativo. La citatoria señala que tanto Ochoa como Morazán deberán presentarse en el hemiciclo legislativo, donde podrán responder a los señalamientos contenidos en la denuncia de juicio político promovida en su contra. Para que el pleno apruebe una eventual destitución, será necesaria una mayoría calificada de al menos 86 votos, conforme a lo establecido en la Ley Especial de Juicio Político.