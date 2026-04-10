Tania Pinto exhorta a Marlon Ochoa que acuda a juicio político: "Se le va a tratar con respeto"

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada Tania Pinto, presidenta de la comisión investigadora que analiza la denuncia de juicio político contra funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), informó este viernes que el proceso ha entrado en su etapa de investigación y defensa, conforme a la ley. Pinto explicó que la comisión comenzará con el análisis de la denuncia presentada contra los funcionarios electos por el Congreso Nacional, siguiendo lo establecido en la normativa del juicio político. Entre los denunciados para juicio político se encuentran Marlon Ochoa y Mario Morazán, acusados de delitos electorales y obstrucción del proceso electoral. La diputada detalló, en declaraciones a Canal 5, que como parte del procedimiento, se citará a los denunciados para que comparezcan en audiencia ante la comisión, donde podrán presentar sus argumentos y medios de prueba. “Aquí se va a trabajar con objetividad y conforme a la ley y la Constitución”, enfatizó.

Pinto subrayó que el juicio político es una figura contemplada en la Constitución de la República, específicamente en el artículo 234, y aseguró que se respetará el debido proceso y el derecho a la defensa de los implicados. Aunque no dio a conocer una fecha exacta, indicó que el informe final será presentado al pleno del Congreso una vez que la comisión cuente con toda la información y pruebas necesarias para determinar si existe o no responsabilidad política. En relación con la negativa del consejero Marlon Ochoa de asistir a la citación, la diputada lo exhortó a presentarse, garantizando que será tratado con respeto y sin prejuicios. “No hay prejuzgamiento, estamos conociendo una denuncia y él tiene derecho a defenderse”, afirmó. Reiteró que la comisión que dirige "va a trabajar con objetividad, aquí se va a trabajar conforme a la ley, conforme a la Constitución". Sobre la negativa de Ochoa a acudir a una citación, la diputada dijo comprender que "debe ser un momento difícil (para él), es de entender, yo invito, exhorto al ciudadano Marlon Ochoa que se presente, se le va a tratar con respeto, se le va a tratar conforme la Constitución, aquí no hay prejuzgamiento, aquí no hay prejuicio, aquí estamos conociendo una denuncia presentada en contra de él y otros tres funcionarios que fueron electos por el Congreso Nacional", amplió.