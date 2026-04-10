Letra de “Un vals” de Nodal: así es la nueva canción que revive polémica

Ciudad de México, México.- El cantante mexicano Christian Nodal volvió a ser tendencia tras el estreno de su tema “Un vals”, cuyo video oficial ha generado una ola de reacciones en redes sociales, no solo por su propuesta musical, sino también por la controversia alrededor de la modelo protagonista.
En medio del revuelo, muchos seguidores han buscado conocer qué dice la canción, que destaca por una letra cargada de mensajes de amor profundo, compromiso y acompañamiento.
Sin embargo, el lanzamiento también estuvo rodeado de controversia, ya que usuarios señalaron el parecido de la modelo del video con la cantante argentina Cazzu, expareja de Nodal, e incluso con Ángela Aguilar, su actual esposa.
¿Qué dice la letra?
Quiero regalarte un pensamiento
O algo que no muera porque el tiempo va a pasar
Quiero que te mires con mis ojos
Pa’ que entiendas que lo nuestro va a ser algo atemporal
Vida, como quieras yo te vivo
Yo he elegido este camino pa’ contigo caminar
Te voy a amar despacio cuando el mundo vaya aprisa
Y voy a darte el mundo cuando quieras libertad
Seguiré tus pasos para que jamás te pierdas
Así quieres perderte voy contigo hasta el final
Y voy a regalarte una sonrisa cuando llores
Y un día bajo la lluvia hemos de bailar un vals
Porque esta vida como tiene malo, tiene bueno
Y entre esas cosas buenas, nuestro amor se hace notar
Quiero prometerte tantas cosas
Pero quien promete dicen que jamás lo va a cumplir
Por eso mejor te traje rosas
Pa’ que ellas te platiquen lo que yo siento por ti
Vida, como quieras yo te vivo
Yo he elegido este camino pa’ contigo caminar
Te voy a amar despacio cuando el mundo vaya aprisa
Y voy a darte el mundo cuando quieras libertad
Seguiré tus pasos para que jamás te pierdas
Así quieres perderte voy contigo hasta el final
Y voy a regalarte una sonrisa cuando llores
Y un día bajo la lluvia hemos de bailar un vals
Porque esta vida como tiene malo, tiene bueno
Y entre esas cosas buenas nuestro amor se hace notar