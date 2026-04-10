Letra de “Un vals” de Nodal: así es la nueva canción que revive polémica

Sin embargo, el lanzamiento también estuvo rodeado de controversia, ya que usuarios señalaron el parecido de la modelo del video con la cantante argentina Cazzu, expareja de Nodal, e incluso con Ángela Aguilar, su actual esposa.

En medio del revuelo, muchos seguidores han buscado conocer qué dice la canción, que destaca por una letra cargada de mensajes de amor profundo, compromiso y acompañamiento.

Ciudad de México, México.- El cantante mexicano Christian Nodal volvió a ser tendencia tras el estreno de su tema “Un vals” , cuyo video oficial ha generado una ola de reacciones en redes sociales, no solo por su propuesta musical, sino también por la controversia alrededor de la modelo protagonista.

Quiero regalarte un pensamiento

O algo que no muera porque el tiempo va a pasar

Quiero que te mires con mis ojos

Pa’ que entiendas que lo nuestro va a ser algo atemporal

Vida, como quieras yo te vivo

Yo he elegido este camino pa’ contigo caminar

Te voy a amar despacio cuando el mundo vaya aprisa

Y voy a darte el mundo cuando quieras libertad

Seguiré tus pasos para que jamás te pierdas

Así quieres perderte voy contigo hasta el final

Y voy a regalarte una sonrisa cuando llores

Y un día bajo la lluvia hemos de bailar un vals

Porque esta vida como tiene malo, tiene bueno

Y entre esas cosas buenas, nuestro amor se hace notar

Quiero prometerte tantas cosas

Pero quien promete dicen que jamás lo va a cumplir

Por eso mejor te traje rosas

Pa’ que ellas te platiquen lo que yo siento por ti

Vida, como quieras yo te vivo

Yo he elegido este camino pa’ contigo caminar

Te voy a amar despacio cuando el mundo vaya aprisa

Y voy a darte el mundo cuando quieras libertad

Seguiré tus pasos para que jamás te pierdas

Así quieres perderte voy contigo hasta el final

Y voy a regalarte una sonrisa cuando llores

Y un día bajo la lluvia hemos de bailar un vals

Porque esta vida como tiene malo, tiene bueno

Y entre esas cosas buenas nuestro amor se hace notar