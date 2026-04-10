Video: 911 publica cómo ubicó vehículo usado en secuestro de menor en Taulabé

Tegucigalpa, Honduras.- El Sistema Nacional de Emergencias 911 difundió el seguimiento que permitió ubicar el vehículo involucrado en el secuestro de un menor de 10 años ocurrido el miércoles 8 de abril en el municipio de Taulabé, Comayagua.

En el video publicado se observa el rastreo de una camioneta Ford Escape color azul, en la que fue trasladado el menor desde el lugar del rapto hasta el municipio de Siguatepeque.

El hecho se registró alrededor de las 6:51 de la mañana, cuando el niño se dirigía hacia la escuela Modesto Rodas Alvarado y fue interceptado por sujetos desconocidos.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que el menor caminaba rumbo al centro educativo mientras era seguido por el vehículo.