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Envían a prisión a policía acusado por la muerte de Ángelo García en La Ceiba

El agente es señalado por el homicidio de un joven técnico, cuyo cuerpo fue hallado sin vida tras haber sido detenido por policías

  • Actualizado: 10 de abril de 2026 a las 09:34
Envían a prisión a policía acusado por la muerte de Ángelo García en La Ceiba

El policía acusado fue enviado a prisión mientras avanza el proceso por la muerte de un técnico en La Ceiba.

 Foto: redes sociales

La Ceiba, Atlántida.- Un oficial de la Policía Nacional identificado como Cristian Fabricio Blandin Arriaza fue detenido tras el dictamen del juez de los tribunales de La Ceiba por suponerlo responsable del presunto delito de asesinato en perjuicio de Ángelo Uriel García.

La medida se adoptó tras la audiencia de declaración de imputado desarrollada el jueves 9 de abril, luego de que el Ministerio Público presentara requerimiento fiscal por este caso.

De acuerdo con la Fiscalía, inicialmente se investigó a cinco agentes policiales; sin embargo, hasta el momento solo Blandin Arriaza ha sido formalmente acusado por el crimen.

Ángelo Uriel García fue encontrado sin vida en un solar baldío de La Ceiba.

Ángelo Uriel García fue encontrado sin vida en un solar baldío de La Ceiba.

 (Foto: redes sociales)
Cinco policías bajo investigación por muerte de joven Ángelo García en La Ceiba

El proceso judicial continuará este viernes con la audiencia de prueba anticipada, en la que se recabarán los testimonios de cuatro testigos a través de cámara Gesell. Asimismo, la audiencia inicial fue fijada para el lunes a las 10:00 de la mañana, donde se definirá si el caso avanza a la siguiente etapa procesal.

El asesinato de García ocurrió entre la noche del martes y la madrugada del miércoles. Su cuerpo fue encontrado en un solar baldío de la colonia Trejo, en La Ceiba.

Familiares de la víctima han señalado a miembros de la Policía Nacional como responsables del hecho. Según su versión, el joven fue detenido horas antes de su muerte por agentes policiales, quienes también habrían decomisado una motocicleta.

Cinco policías bajo investigación por muerte de joven Ángelo García en La Ceiba

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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