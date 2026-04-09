Cinco policías bajo investigación por muerte de joven Ángelo García en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.- La Secretaría de Seguridad confirmó la investigación contra cinco agentes de la Unidad Departamental de Prevención #1 (UDEP-1) por su presunta vinculación con la muerte de un joven hallado sin vida en La Ceiba, Atlántida.

La víctima fue identificada como Ángelo Uriel García Murillo, de 24 años, quien fue encontrado con heridas de arma de fuego en un solar baldío de la colonia Trejo, en horas de la madrugada del miércoles 8 de abril, cerca de las 5:00 a.m.

García Murillo se dedicaba a la reparación de teléfonos celulares en la zona. Su muerte fue inicialmente reportada como un hallazgo de cadáver, sin embargo, las primeras diligencias cambiaron el rumbo de la investigación.