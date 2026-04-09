  1. Inicio
  2. · Sucesos

Cinco policías bajo investigación por muerte de joven Ángelo García en La Ceiba

El caso dio un giro tras pasar de un hallazgo de cadáver a una investigación que ahora involucra a agentes asignados a la zona

  • Actualizado: 09 de abril de 2026 a las 17:35
Cinco policías bajo investigación por muerte de joven Ángelo García en La Ceiba

La víctima fue identificada como Ángelo Uriel García Murillo, de 24 años, quien fue encontrado con heridas de arma de fuego en un solar baldío en La Ceiba.

Foto: redes sociales

La Ceiba, Atlántida.- La Secretaría de Seguridad confirmó la investigación contra cinco agentes de la Unidad Departamental de Prevención #1 (UDEP-1) por su presunta vinculación con la muerte de un joven hallado sin vida en La Ceiba, Atlántida.

La víctima fue identificada como Ángelo Uriel García Murillo, de 24 años, quien fue encontrado con heridas de arma de fuego en un solar baldío de la colonia Trejo, en horas de la madrugada del miércoles 8 de abril, cerca de las 5:00 a.m.

García Murillo se dedicaba a la reparación de teléfonos celulares en la zona. Su muerte fue inicialmente reportada como un hallazgo de cadáver, sin embargo, las primeras diligencias cambiaron el rumbo de la investigación.

Ángelo García salió comprar pastillas para su mamá y nunca regresó: así fue su crimen

De acuerdo con el comunicado oficial SEDS N. 31-2026, las pesquisas preliminares apuntan a la posible participación de cinco policías asignados a ese sector de la ciudad caribeña.

Los funcionarios señalados fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con los indicios recabados en la escena del crimen y durante las primeras horas de investigación.

El caso también fue remitido a la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), que abrió un proceso administrativo paralelo para determinar posibles responsabilidades internas.

La institución reiteró que toda actuación policial debe ajustarse a la ley y al respeto de los derechos humanos, en el marco de las investigaciones en curso.

Cinco policías bajo investigación por muerte de joven Ángelo García en La Ceiba
(Foto: cortesía Policía Nacional )
La policía lo había detenido y fue encontrado muerto: crimen de Ángelo García en La Ceiba

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias