Cinco policías bajo investigación por muerte de joven Ángelo García en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.- La Secretaría de Seguridad confirmó la investigación contra cinco agentes de la Unidad Departamental de Prevención #1 (UDEP-1) por su presunta vinculación con la muerte de un joven hallado sin vida en La Ceiba, Atlántida.
La víctima fue identificada como Ángelo Uriel García Murillo, de 24 años, quien fue encontrado con heridas de arma de fuego en un solar baldío de la colonia Trejo, en horas de la madrugada del miércoles 8 de abril, cerca de las 5:00 a.m.
García Murillo se dedicaba a la reparación de teléfonos celulares en la zona. Su muerte fue inicialmente reportada como un hallazgo de cadáver, sin embargo, las primeras diligencias cambiaron el rumbo de la investigación.
De acuerdo con el comunicado oficial SEDS N. 31-2026, las pesquisas preliminares apuntan a la posible participación de cinco policías asignados a ese sector de la ciudad caribeña.
Los funcionarios señalados fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con los indicios recabados en la escena del crimen y durante las primeras horas de investigación.
El caso también fue remitido a la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), que abrió un proceso administrativo paralelo para determinar posibles responsabilidades internas.
La institución reiteró que toda actuación policial debe ajustarse a la ley y al respeto de los derechos humanos, en el marco de las investigaciones en curso.