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La policía lo había detenido y fue encontrado muerto: crimen de Ángelo García en La Ceiba

Entre lágrimas, la pareja de Ángelo García fue a reconocer su cuerpo sin vida, luego de que, según sus declaraciones, la policía lo detuviera en horas de la noche

  • Actualizado: 08 de abril de 2026 a las 09:51
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La mañana de este miércoles- 8 de abril-, el cuerpo de Ángelo García fue encontrado en un solar baldío de la colonia Trejo, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida. ¿Qué pasó con él? Aquí los detalles:

Foto: Cortesía
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Todo ocurrió en horas de la noche del martes, cuando Ángelo García salió de su casa para entregarle unas pastillas a su madre, cuando presuntamente fue detenido por una patrulla.

 Fotos: Carlos Molina| GRUPO OPSA
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La pareja sentimental de Ángelo, Alba Figueroa, explicó que “a mí me avisaron las 2:30 de la mañana, cuando yo salí, salí corriendo y me dijeron que la policía lo había detenido, y cuando salí ya se lo habían llevado supuestamente, y me fui a donde los llevan".

 Fotos: Carlos Molina| GRUPO OPSA
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Continuó: "Él salió a dejarle dos pastillas a la mamá de él porque estaba mal, entonces cuando lo llamé él no me volvió a llamar".

 Fotos: Carlos Molina| GRUPO OPSA
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Sin embargo, a eso de las 5 de la mañana, el cuerpo de Ángelo Uriel García Murillo, de 24 años de edad, fue encontrado con signos de violencia, según informaron de manera preliminar las autoridades que llegaron a la escena.

 Fotos: Carlos Molina| GRUPO OPSA
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"Ellos tienen que saber, yo fui a buscarlo a la Policía; hoy me dicen que está muerto", dijo la compañera de hogar de Ángelo.

 Fotos: Carlos Molina| GRUPO OPSA
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Equipos de Medicina Forense se encuentran en el lugar para realizar el levantamiento cadavérico.

 Fotos: Carlos Molina| GRUPO OPSA
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Por su parte, miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) comenzaron a recabar indicios y testimonios que permitan esclarecer el crimen y dar con los responsables.

 Foto: Redes sociales
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Ángelo Uriel García se dedicaba a la reparación de teléfonos celulares, explicó su madre.

 Foto: Redes sociales
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La Policía Nacional no ha brindado mayores detalles sobre el móvil del asesinato, por lo que el caso sigue en investigación.

Fotos: Carlos Molina| GRUPO OPSA
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