La policía lo había detenido y fue encontrado muerto: crimen de Ángelo García en La Ceiba

La mañana de este miércoles- 8 de abril-, el cuerpo de Ángelo García fue encontrado en un solar baldío de la colonia Trejo, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida. ¿Qué pasó con él? Aquí los detalles:
Todo ocurrió en horas de la noche del martes, cuando Ángelo García salió de su casa para entregarle unas pastillas a su madre, cuando presuntamente fue detenido por una patrulla.
La pareja sentimental de Ángelo, Alba Figueroa, explicó que “a mí me avisaron las 2:30 de la mañana, cuando yo salí, salí corriendo y me dijeron que la policía lo había detenido, y cuando salí ya se lo habían llevado supuestamente, y me fui a donde los llevan".
Continuó: "Él salió a dejarle dos pastillas a la mamá de él porque estaba mal, entonces cuando lo llamé él no me volvió a llamar".
Sin embargo, a eso de las 5 de la mañana, el cuerpo de Ángelo Uriel García Murillo, de 24 años de edad, fue encontrado con signos de violencia, según informaron de manera preliminar las autoridades que llegaron a la escena.
"Ellos tienen que saber, yo fui a buscarlo a la Policía; hoy me dicen que está muerto", dijo la compañera de hogar de Ángelo.
Equipos de Medicina Forense se encuentran en el lugar para realizar el levantamiento cadavérico.
Por su parte, miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) comenzaron a recabar indicios y testimonios que permitan esclarecer el crimen y dar con los responsables.
Ángelo Uriel García se dedicaba a la reparación de teléfonos celulares, explicó su madre.
La Policía Nacional no ha brindado mayores detalles sobre el móvil del asesinato, por lo que el caso sigue en investigación.