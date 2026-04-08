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Ángelo García salió comprar pastillas para su mamá y nunca regresó: así fue su crimen

"Venía a dejarme unas pastillas y nunca apareció", relató entre lágrimas la madre de Ángelo García, asesinado en La Ceiba. ¿Qué fue lo último que se supo de él?

  • Actualizado: 08 de abril de 2026 a las 15:23
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Con varios impactos de bala en su cuerpo, fue encontrado el cadáver del joven de 23 años en el patio de una vivienda. Aquí los detalles.

 Foto: Redes sociales
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Como Ángelo Uriel García fue identificado el joven hallado en el interior de una casa abandonada en La Ceiba, departamento de Atlántida, en el Caribe de Honduras.

 Fotos: Carlos Molina | Grupo Opsa
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El joven presentaba múltiples impactos de arma de fuego en distintas partes de su cuerpo. La víctima fue hallada boca arriba en el patio de la vivienda.

 Foto: Redes sociales
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Familiares del joven llegaron al lugar visiblemente afectados. ¿Qué fue lo último que se supo de él?

 Fotos: Carlos Molina | Grupo Opsa
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La madre del joven relató que su hijo salió a comprarle pastillas, ya que un dolor en la muela la atormentaba.

 Fotos: Carlos Molina | Grupo Opsa
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Horas antes de que lo hallaran muerto, había salido en busca del medicamento. "Venía a dejarme unas pastillas porque me dolía la muela... y nunca apareció", expresó la madre del joven.

 Fotos: Carlos Molina | Grupo Opsa
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"Pero yo justicia no pido. Dios primero, Él va a poner su mano. Yo no pido nada de nada. Eso es lo único que uno pide, auxilio, que la Policía no ande molestando", agregó.

 Fotos: Carlos Molina | Grupo Opsa
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La madre fue notificada del hallazgo del cuerpo de su hijo alrededor de las 5:00 de la mañana de este miércoles 8 de abril.

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¿A qué se dedicaba? El joven se ganaba la vida reparando celulares en un negocio muy cerca de la CA-13.

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Al lugar se hicieron presentes elementos de la Policía Nacional de Honduras y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes acordonaron la escena a la espera de personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico conforme a ley.

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