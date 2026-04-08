Ángelo García salió comprar pastillas para su mamá y nunca regresó: así fue su crimen

Con varios impactos de bala en su cuerpo, fue encontrado el cadáver del joven de 23 años en el patio de una vivienda. Aquí los detalles.
Como Ángelo Uriel García fue identificado el joven hallado en el interior de una casa abandonada en La Ceiba, departamento de Atlántida, en el Caribe de Honduras.
El joven presentaba múltiples impactos de arma de fuego en distintas partes de su cuerpo. La víctima fue hallada boca arriba en el patio de la vivienda.
Familiares del joven llegaron al lugar visiblemente afectados. ¿Qué fue lo último que se supo de él?
La madre del joven relató que su hijo salió a comprarle pastillas, ya que un dolor en la muela la atormentaba.
Horas antes de que lo hallaran muerto, había salido en busca del medicamento. "Venía a dejarme unas pastillas porque me dolía la muela... y nunca apareció", expresó la madre del joven.
"Pero yo justicia no pido. Dios primero, Él va a poner su mano. Yo no pido nada de nada. Eso es lo único que uno pide, auxilio, que la Policía no ande molestando", agregó.
La madre fue notificada del hallazgo del cuerpo de su hijo alrededor de las 5:00 de la mañana de este miércoles 8 de abril.
¿A qué se dedicaba? El joven se ganaba la vida reparando celulares en un negocio muy cerca de la CA-13.
Al lugar se hicieron presentes elementos de la Policía Nacional de Honduras y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes acordonaron la escena a la espera de personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico conforme a ley.