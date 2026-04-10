Horóscopo de hoy: tensiones, decisiones clave y necesidad de equilibrio emocional

Tegucigalpa, Honduras.- En general, el día invita a la prudencia, el autocontrol y la gestión del estrés. Será clave no precipitar decisiones, cuidar la salud física y emocional, y aprovechar los momentos de claridad para tomar impulso en asuntos laborales, afectivos y personales.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Se producirá un ambiente algo tenso en tu hogar; deberás echar mano de toda tu fortaleza de ánimo para solucionar estos problemas. No te encierres en ti mismo y pelea lo que haga falta por lo que quieres. No te arrepentirás.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Tu mente está algo dispersa, no puedes concentrarte y tiendes a fantasear con asombrosa facilidad. Además, tu estado de salud no es precisamente boyante: debes vigilar tus nervios y tu estrés. Aprovecha el día para descansar y mañana verás todo con otro color.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Vivirás hoy una jornada muy completa, porque tendrás la oportunidad de mostrar tus mejores virtudes en el momento más necesario; te ganarás la simpatía de personas que pueden ser decisivas en tu futuro más inmediato.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Los nuevos retos laborales te están llevando a un frenesí de trabajo arduo y compromisos por cumplir, pero tendrás que sacar fuerzas de flaqueza y pensar que la recompensa está cada vez más cerca. Ánimo.

LEO (23 julio - 22 agosto). Surgirá un fugaz idilio en tu lugar de trabajo; actúa con cautela y no des tú el primer paso. Aunque serán muchas y variadas las alegrías laborales, el ambiente no estará a la altura de lo que esperas. Te interesarás por la situación laboral de un amigo.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). La sobrecarga de obligaciones en el trabajo está a punto de hacer mella en tu salud, y esta situación llega casi sin saber cómo. Párate a pensar un poco y si es necesario habla con tus jefes sobre las verdaderas funciones de tu puesto.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Puede que algunas personas confundan el trabajo tenaz con la suerte, pero lo cierto es que puedes despertar muchas envidias a tu alrededor. Ten cuidado con estas actitudes y no caigas en provocaciones que desvirtúen tu gran momento.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Amigos, familiares o vecinos amenazan hoy con ocupar con sus pequeñas miserias ese tiempo sagrado que habías atesorado para tus propias cosas; tal vez te muestres algo huraño, pero lucharás por mantenerlo a toda costa.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Los cuidados que has dado a tu organismo están dando poco a poco sus frutos. No es el momento de tirarlos por la borda en unos días de descontrol. Si trazas unas mínimas normas de contención, podrás disfrutar sin arruinar tus mejoras.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Si tienes una pareja estable, es el momento de aceptar lo que tienes o jugar con nuevas cartas; se pueden complicar mucho las cosas, es importante decidir cuáles son tus prioridades y trabajar en ese sentido.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). No tendrás oportunidades para acudir a fiestas, participar en reuniones de grupo o trabajar en equipo. Necesitarás de la gente más habitual en tu vida en un día que se presenta a priori gris y apagado.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Últimamente llevas un ritmo de vida bastante acelerado, y necesitarás parar un poco antes de que la salud se resienta. Comenzarás ya a planear un fin de semana tranquilo, solo o en compañía de otros, pero procura que nadie te lo cambie.