Horóscopo de hoy: familia, salud y amor protagonizan el día

Tegucigalpa, Honduras.- Los astros dibujan para este sábado una jornada dedicada a la comunicación, el cuidado personal y la reflexión. Es un día en el que la familia, la pareja y el entorno cercano ocupan el centro de la vida de varios signos del zodiaco.

Desde Tauro hasta Piscis, cada signo tiene ante sí un escenario distinto para afrontar este fin de semana. Consulta lo que los astros tienen reservado para ti.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril) Buen día para la comunicación con la familia, sobre todo si tienes hijos en edad de tener una buena charla con ellos, conocer sus preocupaciones y poder darles alguna pista para solucionarlas. Ponte de acuerdo con tu pareja.

TAURO (21 abril - 20 mayo) Con el fin de semana a la vista, tendrás la predisposición para dejarte de excusas y comenzar a cuidarte más, sobre todo a la hora de sentarte a la mesa. Los menús caseros te ayudarán a reducir tanto las calorías como las molestias estomacales.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio) Tendrás que hacerte cargo de algún asunto familiar que alterará de alguna forma tus planes para este fin de semana, pero no tienes más opciones. En esta ocasión, está claro que te toca a ti hacerte cargo, sobre todo si se trata de los mayores de la familia.

CÁNCER (22 junio - 22 julio) Jornada de reflexión personal y de análisis de vuestras relaciones de pareja. No tenéis ningún problema gordo, pero cada dos o tres meses os gusta reforzar las cosas que os siguen uniendo y descartar las problemáticas.

LEO (23 julio - 22 agosto) No permitas que tus obligaciones te agobien y trata de liberarte de energías negativas. Los compañeros se mostrarán receptivos a unos momentos de charla simpática con la que reír y liberar tensiones.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre) Hoy sabrás aprovechar tu ocio y disfrutar de tu tiempo; aplicarás tu inteligencia emocional para hacer posible cualquier proyecto que te propongas. Te divertirás y compartirás con los tuyos la alegría que desbordas.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre) Tendrás ocurrencias interesantes y tu día va a dar de sí lo suficiente como para que la pongas a prueba en ámbitos y situaciones distintas, para ver cuál te da mejor resultado. Esa capacidad será patente en el hogar, donde vas a realizar una serie de cambios basados en la originalidad.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre) Puede que haya llegado el momento de cambiar de automóvil. Llevas un año tiempo de reparación en reparación y no es la primera vez que te quedas tirado en la carretera. No te preocupes tanto por el dinero y aprende a gastarlo en lo que realmente es necesario.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre) Situaciones complicadas en el pasado pueden reflotar ahora y tendrás que aclararlas, principalmente con tu familia o con tu pareja. Te sentirás bastante preparado para solucionar este tipo de malentendidos y te encontrarás mucho mejor tras hacerlo.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero) En tu agenda se acumulan ideas y planes potencialmente muy interesantes; te apetecerá romper la rutina, desconectar de las obligaciones laborales, pero es muy probable que te veas envuelto en una tela de araña de pequeñas obligaciones que sujete a la realidad.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero) Te espera un día relajado, de esos en los que el tiempo parece dilatarse lo necesario para dar satisfacción a las necesidades más íntimas y a las de los demás. Entre estas últimas, tal vez deberías revisar la lista de familiares a quienes hace tiempo que no ves.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo) Habrá en esta jornada tensión a raudales, giros inesperados y sorpresas en tu ámbito de compañeros o amigos, sobre todo por el lado femenino. Antes de criticar sin piedad, piensa un poco qué hubieras hecho tú en el lugar de otros.