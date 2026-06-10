“Empezaron a ponerle varios medicamentos”: esposo de la chef Sandra Díaz revela qué ocurrió antes de su muerte

Un miércoles de celebración se convirtió en un día de luto para la familia de la chef Sandra Díaz, quien falleció esta tarde tras presentar complicaciones de salud. ¿Qué pasó con ella antes de morir? Aquí los detalles:
Sandra Isabel Díaz del Valle Hernández nació el 10 de junio de 1980; era originaria de Tegucigalpa, Francisco Morazán, y residente de la colonia América. Falleció este miércoles 10 de junio de 2026, misma fecha en la que celebraba su cumpleaños número 46.
La chef Díaz del Valle trabajaba en el programa "Venga la Alegría", del canal TV Azteca Honduras y también formaba parte del staff de Televisión Nacional de Honduras (TNH).
La lamentable noticia fue confirmada inicialmente por su casa televisiva y, horas más tarde, se dio a conocer el reporte de su muerte, en el que su esposo brindó detalles sobre lo ocurrido en las horas previas a su fallecimiento.
De manera preliminar se informó que posibles complicaciones derivadas de una postcirugía habrían afectado su estado de salud; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades forenses.
Según la versión del presentador y exdiputado Juan Fernando Lobo, en horas de la tarde la llevó a una clínica privada, tras mencionar que se sentía mal de salud.
Una vez en la clínica, Díaz fue atendida y el médico le aplicó una inyección en la parte de la nuca; posteriormente, ella mencionó que sintió un “electricidad” y comenzó a colapsar.
Según dijo el esposo en el reporte, "los médicos dijeron que ella estaba dormida y empezaron a ponerle varios medicamentos".
Luego de eso, lo sacaron de la sala "porque el doctor le dijo que le iban a hacer RCP; después de eso, le informaron que tenían que trasladarla de emergencia al Hospital Escuela".
Al momento de ingresar a la sala de emergencia del Hospital Escuela, los doctores le dijeron que Sandra Díaz del Valle ya venía sin signos vitales. El reporte indica que ella falleció a las 4:30 de la tarde por causas aún no determinadas, por lo que será el informe de la autopsia el que determinará su muerte exacta.