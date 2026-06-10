Cortes masivos de luz afectarán varias zonas de Honduras este jueves 11 de junio

Tegucigalpa, Honduras.- Miles de usuarios en distintas regiones de Honduras enfrentarán interrupciones programadas en el suministro eléctrico este jueves 11 de junio, de acuerdo con el calendario de mantenimientos divulgado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Las suspensiones temporales forman parte de los trabajos que ejecuta la estatal para dar mantenimiento a la red de distribución y mejorar las condiciones del servicio en diferentes sectores del país. Debido a estas labores, barrios, colonias, aldeas, comunidades rurales, empresas e instituciones públicas permanecerán varias horas sin energía. Entre las zonas que registrarán los cortes destacan municipios y comunidades de Cortés, Copán, Olancho, Francisco Morazán y El Paraíso, donde algunos trabajos se extenderán hasta por nueve horas consecutivas.

Cortes de energía programados:



Puerto Cortés, Cortés (8:45 AM - 2:45 PM)

La interrupción afectará sectores residenciales, comerciales e industriales de Puerto Cortés, entre ellos Gasolinera Texaco Peaje, Gasolinera UNO La Roca, Proagroh, Brisas del Atlántico, Hanil de Honduras, Fertilizantes del Norte, oficinas de Tránsito, peaje de Puerto Cortés, Residencial Roma, Tramade, Brisas de Tramade, Colonia Episcopal, Residencial Santa Isabel, Chile Arriba, Chile Abajo, Brisas del Chile, Colonia 1 de Abril, Colonia Fraternidad, Colonia 18 de Noviembre, Colonia 30 de Mayo, Valle en el Bosque, La Concordia, Las Delicias, Campana, Colonia El Sauce, Tronconales, Colonia San Roque, Colonia Nueva Campana, Colonia La Arrocera, Colonia 6 de Mayo, Colonia La Gran Vía y sectores cercanos.

Santa Rosa de Copán, Copán (9:20 AM - 3:20 PM)

Los trabajos programados afectarán el municipio de La Encarnación, en Ocotepeque, incluyendo su casco urbano y comunidades como Las Delicias, El Limoncito, El Naranjo, San Antonio y Sesesmiles. Asimismo, permanecerán sin energía el casco urbano de San Fernando y aldeas como El Manzano, El Rosario, Nuevo Espíritu, Queseras, San Antonio Curarén, San Juancito, El Socorro, Río Amarillo, Santa Inés y Sulay. También se incluyen aldeas de Copán Ruinas como Las Flores, El Encino, San Cristóbal, El Horno, Nueva Esperanza, El Templador y Dos Quebradas.

Nueva Palestina, Olancho (8:00 AM - 5:00 PM)

La suspensión abarcará numerosas comunidades y zonas productivas de la región, entre ellas: Nueva Jerusalén, Santa María, Torneado, Guanijiquil, Sieneguita, La Laguna, Las Marías, San Fernando, Coyolito, Azacualpa, El Cacao, El Carrizal, Las Delicias, Proyecto Patuca III, Campamento Patuca III, El Porvenir, La Alianza, Arenas Blancas, Palestina, Poncaya y sectores de Río Blanco, Catacamas, incluyendo Los Lirios, Zapote Verde, La Unión, Campamento Viejo, Campamento Nuevo, Rancho Quemado, La Lagunita y Minas de Oro.

Trojes, El Paraíso (8:00 AM - 5:00 PM)

La jornada de mantenimiento dejará sin energía a decenas de comunidades de este municipio fronterizo. Entre ellas figuran: Chichicaste, Las Camelias, El Pinal, Poteca, El Chaparral, La Laguna, San Antonio, Mata de Guineo, Cifuentes, Quebrada Arriba, Los Jardines, Agua Caliente, Los Tablones, Trojes, Capires, Yamales, Arenales, Los Almendros, La Florida, La Angostura, San Diego, Santa Rita, La Joya, La Lima, Neguacepe, Argelia, Oculí, Chirinas, La Isla, Guayambre, Rancho Rosa, Los Achotes, El Triunfo, Villa Rica, Villa Nueva, Santa Clara, Buena Vista, El Higuerito, Cerro Azul, Jutiapa, El Obraje, Las Crucitas, Buenos Aires, Conchagua, Las Selvas, El Cedral y otras comunidades aledañas.

Talanga, Villa de San Francisco y San Juan de Flores, Francisco Morazán (8:00 AM - 5:00 PM)

El corte comprenderá comunidades como: San Juancito, San Juan de Flores, El Naranjal, Miravalle, El Hato, Las Mesas, Coyolito, Villa de San Francisco, Tipistepe, Cerro Bonito, Chandala, Sabaneta, La Masa, Cofradía, Yamaguare, El Porvenir, El Pedregal, Carbonera, Loma Pelada y diversos sectores ubicados a lo largo de la carretera entre San Juan de Flores y Talanga. También se incluyen Talanga, Villa Real, La Venta, Vallecillos, Agalteca, Piedra y Arena y zonas cercanas.

Danlí, Jacaleapa, Teupasenti y Potrerillos, El Paraíso (8:00 AM - 5:00 PM)

La interrupción alcanzará barrios, colonias, instituciones y comunidades de varios municipios del departamento. Entre los sectores afectados se encuentran la 110 Brigada Militar, Copeco, Colonia San José, Colonia Ebenezer, Colonia Bella Vista, Colonia Santo Domingo, Colonia Bethel, Colonia La Concepción, Colonia Vista Hermosa, Colonia Apaguiz, Colonia Monte Fresco, Colonia San Francisco, Colonia El Mirador, además de Jacaleapa, Potrerillos, Teupasenti y múltiples aldeas y comunidades rurales.

Danlí y El Paraíso (8:00 AM - 5:00 PM)