Cortes de energía para este jueves 9 de abril en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Cientos de colonias, aldeas y barrios se verán afectados este jueves 9 de abril por los cortes de energía programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

De acuerdo con la estatal, los cortes iniciarán a las 8:00 de la mañana en algunas zonas y terminarán a las 5:00 de la tarde.

De 9:00 am a 5:00 pm en Talanga, Villa de San Francisco, San Juan de Flores, Vallecillo, en Francisco Morazán

San Juancito, San Juan de Flores, El Naranjal, Miravalle, El Hato, Las Mesas, Coyolito, Ingenio Azucarero 3 Valles, Villa de San Francisco, Cantarranas, Tipistepe, San Juan de Flores, Cerro Bonito, Chandala, La Labranza, Zabaneta, Aldea La Masa, Aldea Coyolito, Aldea Cofradía, Yamaguare, Miravalle, Aldea El Porvenir, Aldea El Pedregal, El Centro Carbonera, Aldea Loma Pelada, comunidades aledañas a la carretera de San Juan de Flores-Talanga, Talanga, Villa Real, La Venta, Vallecillos, Agalteca, Mata de Plátano, Hacia Río Abajo, Piedra Y Arena y zonas aledañas.

De 9:00 am a 5:00 pm en Danlí, Jacaleapa, El Paraíso, Teupasenti y Potrerillos

110 Brigada Militar, Copeco, Col. San José, Col. Eben Ezer, Col. Bella Vita, Ladrillera Nolasco, Fábrica Alcapone, Panificadora Tabora, Col. Santo Domingo, Col. Bethel, Col. La Concepción, La Carbonera, Piedra Ancha, Col. Vista Hermosa, Col. Apaguiz, Col. La Granjita, Col. Manuel Zelaya, Col. Cofradía, Col. Nueva Esperanza, Purificadora Agua Sali, Col. Monte Fresco, Col. San Francisco, Col. El Mirador, Icf, Restaurante La Casona, Isg, Restaurante El Torito, Gasolinera El Dorado, Colonia Apaguiz Norte, Col. Los Pinares, Col. Los Prados, Aldea El Encanto, Aldea El Arenal, Ciudad de Jacaleapa, Aldea La Chorrera, Río Azul, El Tablón, El Barro, Ciudad de Potrerillos, Aldea Las Crucitas, Agua Blanca, Netiapa, Aldea Las Champas, Loma Limpia, El Sursular, El Naranjo, El Junquillo, Casco Urbano de Teupasenti,San José del Potrero, La Vega, Potrerillos, Las Flores, Las Cortinas, San Isidro, La Toyosa, La Unión, El Rodeo, Los Almendros, San Lorenzo, Las Delicias, El Pataste, Las Ánimas, Las Majadas, Plan Largo, La Cueva, El Olingo, Val Paraíso, Corralito, Cebadilla, La Aguja, Buenos Aires, El Ocotal.

De 9:00 am a 5:00 pm en Danlí

Supermercado La Colonia, Uniplaza, Texaco Estrella de Oriente, Agrogaitan, Banrural, Edificio Colinas de Oro, Barrio Pueblo Nuevo, Regional de Salud Danlí, Hondutel, Banco Occidente, Banco Atlántida, Gasolinera Texaco, Maxi Despensa, Gasolinera Puma Centro, Comercial La Unión, Ferretería Santa Fe #1, Taller de Torno Y Carpintería Monumento a la Madre, Colina Gualiqueme, Enee, Fábrica de Puros Raíces Cuabanas, Cedymeh, Fábrica de Puros Internacional, Colonia Los Profesores, Residencial La Fuente, Iglesia Los Mormones, Beneficio Ihma, La Sag, Fábrica de Puros Blindar, Colegio Cosme García, Parte de Barrio El Centro, Ficohsa, Cooperativa Apaguiz, Electra, Cooperativa San Marqueña, Calle del Canal, Colonia Los Arcos, Colonia La Cañada, Pilas de Filtración de Aguas de Danlí, Barrio Oriental, Colonia Quiscamonte, Banadesa, Despensa Familiar, Ferretería Santa Fe #2, Barrio Tierra Blanca, Bancafe, Plaza San Sebastián, Comercial Jerusalén, Calle del Comercio, Gallo Mas Gallo, Barrio La Reforma Calle Principal hacia los semáforos, Colonia 16 de Mayo, Resortes de Oriente, Colonia El Paisaje, Comercial Aidamar, Centro Comercial Al Rashid, Terminal de Buses, Barrio El Carmelo, Carmelo Abajo, Las Brisas, Barrio La Reforma, Colonia Villeda Morales, Colegio Ido, Oviser, Gasolinera Uno.

De 9:00 am a 5:00 pm en El Paraíso

Uniplaza, Colonia El Zarzal Etapa 1 Y 2, Hacienda El Zarzal, Colegio Católico Danlí, Unicath Danlí, El Juzgado de Letras, La Ceibita, Santa Fe, La Florencia, El Sauce, La Gracias A Dios, San Fernando, Valle Verde, The Children's Word School, La Estancia, Hatsa, El Quiquisque, Parte de Barrio El Centro, Barrio Las Flores, Colonia Las Colinas, Barrio Buenos Aires, Colonia Teodoro Rodas Valle, Residencial El Estero, Colonia Villa Paraíso, Colonia San Ángel, Upnfm Danlí, Hospital Gabriela Alvarado, Ocobas, Unah-Tec Danlí, San Matías, El Espino, La Concepción, Santa Rosa, Corral Falso, Agua Caliente, Colonia Venecia, San Marcos Arriba Y Abajo, Asilo de Ancianos San Judas Tadeo, Arauli, Linaca, San Juan de Linaca, El Cacao, Cuscateca, La Majada, Quisgualagua, Fábrica Camacho, El Pescadero, Cuyali, Los Terrones, Sogimex, Colonia 24 de Diciembre, Paraíso Cigar, Itaf, El Paraíso, Las Manos, Los Ángeles, Los Limones, Las Limas, El Cantón, Aduana Las Manos, El Verdum, El Rodeo, Los Higueros, San Cruz, Alauca, Las Manzanillas, Los Higueritos, San Antonio de Alauca, El Jícaro, Momotombo, Oropoli, El Chaguite, Corralito.

De 9:00 am a 5:00 pm en Nueva Palestina, Olancho

Nueva Jerusalén, Hacienda Villa Lucía, Santa María, Torneado, Hacienda El Torneado, Plantel de Minería, Hacienda Mario Kafaty, Hacienda Siberia, Guanijiquil, Hacienda Jorge Rivera, Hacienda El Piñonal, Empresa de Servicios Múltiples, Sieneguita, Quesera Vieja, Hacienda Almendares, Siales, Hacienda Perla, La Laguna, Las Marías, Hacienda Cachital, Hacienda Palomal, San Fernando, Comunidad de Coyolito, Iglesia Bethel, Las Delicias, Azacualpa, El Cacao, El Carrizal, Hacienda Las Flores, Hacienda Guevara, Aserradero Las Delicias, Proyecto Patuca III, Campamento Patuca III, Las Colinas, Hacienda El Tarro, La Libertad Y Las Camelias, El Porvenir, La Alianza, Arenas Blancas, Hidroeléctrica Guineo, Poncaya, Palestina, Comunidades de Apacilagua, Aguas Preciosas, Nueva Danlí, Brisas, El Rosario, Nueva Choluteca, Fraternidad, Zonas de Río Blanco Catacamas: Los Lirios, Zapote Verde, Las Marías, La Unión, Campamento Viejo, Campamento Nuevo, Rancho Quemado, La Lagunita, Minas de Oro.

De 9:00 am a 5:00 pm en Trojes, El Paraíso

Chichicaste, Las Camelias, El Pinal, Poteca, Campamento #1, Campamento #2, El Chaparral, La Laguna, La Unión #1, San Antonio, La Núvia, La Montañita, Paso Hondo # 1, Paso Hondo #2, Las Quebradas, Las Delicias #1, Las Delicias #2, Mata De Guineo, San José de Mata de Guineo, El Corralito, Cifuentes, Quebrada Arriba, Planes de Cifuentes, Los Jardines, El Bijao, El Pital, Agua Caliente, Los Tablones, La Apertura, Trojes, Capires, Yamales, Arenales, Los Almendros, El Piñonal, La Florida, Las Lomitas, El Empalme A Trojes, La Primavera, Las Lomas, El Noveno Batallón de Infantería, La Angostura, La Peineta, San Diego, Santa Rita, Los 2 Montes, La Joya, La Lima, Pozo Bendito,La Musica, El Zarzal, Neguacepe, Argelia, Oculi, Calpules, Quebrada Larga, Villa Santa, El Zamorano, Chirinas, La Isla, Sartenejas, El Zapotillo #1, El Zapotillo #2, La Zuiza, Guayambre, El Matazano, Chichimora, Rancho Rosa, Casa De Bloques, La Redonda #1, La Redonda #2, Los Achotes, La Cebadilla, El Triunfo, Villa Elena #1, Villa Elena #2, Bañaderos, Villa Rica, Villa Nueva #1, Villa Nueva #2, Villa Nueva #3, Cuba, Quebrada Chiquita #1, Quebrada Chiquita #2, El Progreso, Santa Clara, Buena Vista, El Higuerito, El Quebradon, El Porvenir, El Naranjo, Alto Pino, La Primavera, Cerro Azul, Las Lomas, El Noveno Batallón de Infantería, La Angostura, La Peineta, San Diego, Santa Rita, Los 2 Montes, La Joya, La Lima, Pozo Bendito, Jutiapa, El Benque, El Avillal, El Obraje, Las Crucitas, Los Corrales, Buenos Aires, Las Flores, Conchagua, Tres Piedras, Las Selvas, El Cedral, La Lodosa, Escuapa, La Lima de Escuapa, Altos de Escuapa, Los Bienvenidos, El Siguapate, Coyolar, Santa Ana, Gualiqueme, La Nueva Coyolar.