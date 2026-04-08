Cortes de energía para este jueves 9 de abril en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Cientos de colonias, aldeas y barrios se verán afectados este jueves 9 de abril por los cortes de energía programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
De acuerdo con la estatal, los cortes iniciarán a las 8:00 de la mañana en algunas zonas y terminarán a las 5:00 de la tarde.
De 9:00 am a 5:00 pm en Talanga, Villa de San Francisco, San Juan de Flores, Vallecillo, en Francisco Morazán
San Juancito, San Juan de Flores, El Naranjal, Miravalle, El Hato, Las Mesas, Coyolito, Ingenio Azucarero 3 Valles, Villa de San Francisco, Cantarranas, Tipistepe, San Juan de Flores, Cerro Bonito, Chandala, La Labranza, Zabaneta, Aldea La Masa, Aldea Coyolito, Aldea Cofradía, Yamaguare, Miravalle, Aldea El Porvenir, Aldea El Pedregal, El Centro Carbonera, Aldea Loma Pelada, comunidades aledañas a la carretera de San Juan de Flores-Talanga, Talanga, Villa Real, La Venta, Vallecillos, Agalteca, Mata de Plátano, Hacia Río Abajo, Piedra Y Arena y zonas aledañas.
De 9:00 am a 5:00 pm en Danlí, Jacaleapa, El Paraíso, Teupasenti y Potrerillos
110 Brigada Militar, Copeco, Col. San José, Col. Eben Ezer, Col. Bella Vita, Ladrillera Nolasco, Fábrica Alcapone, Panificadora Tabora, Col. Santo Domingo, Col. Bethel, Col. La Concepción, La Carbonera, Piedra Ancha, Col. Vista Hermosa, Col. Apaguiz, Col. La Granjita, Col. Manuel Zelaya, Col. Cofradía, Col. Nueva Esperanza, Purificadora Agua Sali, Col. Monte Fresco, Col. San Francisco, Col. El Mirador, Icf, Restaurante La Casona, Isg, Restaurante El Torito, Gasolinera El Dorado, Colonia Apaguiz Norte, Col. Los Pinares, Col. Los Prados, Aldea El Encanto, Aldea El Arenal, Ciudad de Jacaleapa, Aldea La Chorrera, Río Azul, El Tablón, El Barro, Ciudad de Potrerillos, Aldea Las Crucitas, Agua Blanca, Netiapa, Aldea Las Champas, Loma Limpia, El Sursular, El Naranjo, El Junquillo, Casco Urbano de Teupasenti,San José del Potrero, La Vega, Potrerillos, Las Flores, Las Cortinas, San Isidro, La Toyosa, La Unión, El Rodeo, Los Almendros, San Lorenzo, Las Delicias, El Pataste, Las Ánimas, Las Majadas, Plan Largo, La Cueva, El Olingo, Val Paraíso, Corralito, Cebadilla, La Aguja, Buenos Aires, El Ocotal.
De 9:00 am a 5:00 pm en Danlí
Supermercado La Colonia, Uniplaza, Texaco Estrella de Oriente, Agrogaitan, Banrural, Edificio Colinas de Oro, Barrio Pueblo Nuevo, Regional de Salud Danlí, Hondutel, Banco Occidente, Banco Atlántida, Gasolinera Texaco, Maxi Despensa, Gasolinera Puma Centro, Comercial La Unión, Ferretería Santa Fe #1, Taller de Torno Y Carpintería Monumento a la Madre, Colina Gualiqueme, Enee, Fábrica de Puros Raíces Cuabanas, Cedymeh, Fábrica de Puros Internacional, Colonia Los Profesores, Residencial La Fuente, Iglesia Los Mormones, Beneficio Ihma, La Sag, Fábrica de Puros Blindar, Colegio Cosme García, Parte de Barrio El Centro, Ficohsa, Cooperativa Apaguiz, Electra, Cooperativa San Marqueña, Calle del Canal, Colonia Los Arcos, Colonia La Cañada, Pilas de Filtración de Aguas de Danlí, Barrio Oriental, Colonia Quiscamonte, Banadesa, Despensa Familiar, Ferretería Santa Fe #2, Barrio Tierra Blanca, Bancafe, Plaza San Sebastián, Comercial Jerusalén, Calle del Comercio, Gallo Mas Gallo, Barrio La Reforma Calle Principal hacia los semáforos, Colonia 16 de Mayo, Resortes de Oriente, Colonia El Paisaje, Comercial Aidamar, Centro Comercial Al Rashid, Terminal de Buses, Barrio El Carmelo, Carmelo Abajo, Las Brisas, Barrio La Reforma, Colonia Villeda Morales, Colegio Ido, Oviser, Gasolinera Uno.
De 9:00 am a 5:00 pm en El Paraíso
Uniplaza, Colonia El Zarzal Etapa 1 Y 2, Hacienda El Zarzal, Colegio Católico Danlí, Unicath Danlí, El Juzgado de Letras, La Ceibita, Santa Fe, La Florencia, El Sauce, La Gracias A Dios, San Fernando, Valle Verde, The Children's Word School, La Estancia, Hatsa, El Quiquisque, Parte de Barrio El Centro, Barrio Las Flores, Colonia Las Colinas, Barrio Buenos Aires, Colonia Teodoro Rodas Valle, Residencial El Estero, Colonia Villa Paraíso, Colonia San Ángel, Upnfm Danlí, Hospital Gabriela Alvarado, Ocobas, Unah-Tec Danlí, San Matías, El Espino, La Concepción, Santa Rosa, Corral Falso, Agua Caliente, Colonia Venecia, San Marcos Arriba Y Abajo, Asilo de Ancianos San Judas Tadeo, Arauli, Linaca, San Juan de Linaca, El Cacao, Cuscateca, La Majada, Quisgualagua, Fábrica Camacho, El Pescadero, Cuyali, Los Terrones, Sogimex, Colonia 24 de Diciembre, Paraíso Cigar, Itaf, El Paraíso, Las Manos, Los Ángeles, Los Limones, Las Limas, El Cantón, Aduana Las Manos, El Verdum, El Rodeo, Los Higueros, San Cruz, Alauca, Las Manzanillas, Los Higueritos, San Antonio de Alauca, El Jícaro, Momotombo, Oropoli, El Chaguite, Corralito.
De 9:00 am a 5:00 pm en Nueva Palestina, Olancho
Nueva Jerusalén, Hacienda Villa Lucía, Santa María, Torneado, Hacienda El Torneado, Plantel de Minería, Hacienda Mario Kafaty, Hacienda Siberia, Guanijiquil, Hacienda Jorge Rivera, Hacienda El Piñonal, Empresa de Servicios Múltiples, Sieneguita, Quesera Vieja, Hacienda Almendares, Siales, Hacienda Perla, La Laguna, Las Marías, Hacienda Cachital, Hacienda Palomal, San Fernando, Comunidad de Coyolito, Iglesia Bethel, Las Delicias, Azacualpa, El Cacao, El Carrizal, Hacienda Las Flores, Hacienda Guevara, Aserradero Las Delicias, Proyecto Patuca III, Campamento Patuca III, Las Colinas, Hacienda El Tarro, La Libertad Y Las Camelias, El Porvenir, La Alianza, Arenas Blancas, Hidroeléctrica Guineo, Poncaya, Palestina, Comunidades de Apacilagua, Aguas Preciosas, Nueva Danlí, Brisas, El Rosario, Nueva Choluteca, Fraternidad, Zonas de Río Blanco Catacamas: Los Lirios, Zapote Verde, Las Marías, La Unión, Campamento Viejo, Campamento Nuevo, Rancho Quemado, La Lagunita, Minas de Oro.
De 9:00 am a 5:00 pm en Trojes, El Paraíso
Chichicaste, Las Camelias, El Pinal, Poteca, Campamento #1, Campamento #2, El Chaparral, La Laguna, La Unión #1, San Antonio, La Núvia, La Montañita, Paso Hondo # 1, Paso Hondo #2, Las Quebradas, Las Delicias #1, Las Delicias #2, Mata De Guineo, San José de Mata de Guineo, El Corralito, Cifuentes, Quebrada Arriba, Planes de Cifuentes, Los Jardines, El Bijao, El Pital, Agua Caliente, Los Tablones, La Apertura, Trojes, Capires, Yamales, Arenales, Los Almendros, El Piñonal, La Florida, Las Lomitas, El Empalme A Trojes, La Primavera, Las Lomas, El Noveno Batallón de Infantería, La Angostura, La Peineta, San Diego, Santa Rita, Los 2 Montes, La Joya, La Lima, Pozo Bendito,La Musica, El Zarzal, Neguacepe, Argelia, Oculi, Calpules, Quebrada Larga, Villa Santa, El Zamorano, Chirinas, La Isla, Sartenejas, El Zapotillo #1, El Zapotillo #2, La Zuiza, Guayambre, El Matazano, Chichimora, Rancho Rosa, Casa De Bloques, La Redonda #1, La Redonda #2, Los Achotes, La Cebadilla, El Triunfo, Villa Elena #1, Villa Elena #2, Bañaderos, Villa Rica, Villa Nueva #1, Villa Nueva #2, Villa Nueva #3, Cuba, Quebrada Chiquita #1, Quebrada Chiquita #2, El Progreso, Santa Clara, Buena Vista, El Higuerito, El Quebradon, El Porvenir, El Naranjo, Alto Pino, La Primavera, Cerro Azul, Las Lomas, El Noveno Batallón de Infantería, La Angostura, La Peineta, San Diego, Santa Rita, Los 2 Montes, La Joya, La Lima, Pozo Bendito, Jutiapa, El Benque, El Avillal, El Obraje, Las Crucitas, Los Corrales, Buenos Aires, Las Flores, Conchagua, Tres Piedras, Las Selvas, El Cedral, La Lodosa, Escuapa, La Lima de Escuapa, Altos de Escuapa, Los Bienvenidos, El Siguapate, Coyolar, Santa Ana, Gualiqueme, La Nueva Coyolar.
De 9:00 am a 5:00 pm en Santa Rosa de Copán, San Juan de Opoa, Cucuyagua, San Pedro y Corquín, en Copán; Belén Gualcho, en Ocotepeque
Municipio de Santa Rosa de Copán: Aldea El Der Rumbo, Los Plan Citos, El Carrizal, Yarusin, Maicupa, Cerro Blanco, Calabazas, Plan Grande, Los Barrios: Barrio Loma Linda, Colonia Santa Eduvigez, Barrio Santa Rosa, Residencial María Auxiliadora, Barrio Progreso, Colonia Flores Saavedra. Barrio Díaz Valenzuela, Barrio Santa Teresa, Calle Real Centenario, Barrio El Calvario, Colonia Centenario, Barrio San Martín, Barrio Mercedes, Barrio El Carmen, Sector La Cuchilla, Residencial Las Acasias. Municipio de San Juan Opoa, Copán Casco urbano de San Juan Opoa y las aldeas: La Montañita, El Pinal, El Pinalito, Contamal, Linderos, El Portillo, La Culebrilla, Valle María Auxiliadora, La Majada, Polígono Industrial Copaneco y sus caceríos cercanos; Municipio de Cucuyagua, Copán Los Barrios San Antonio, Residencial La Ceiba, Barrio El Portillo, Residencial Villas del Sol Y Las Aldeas: El Nispero, Gualtaya, Ojos de Agua, El Ajagual, El Higuito, Los Almendros, San José de Las Palmas y sus caseríos cercanos. Municipio de San Pedro, Copán Casco urbano de San Pedro y las aldeas: Cartagua, El Zapote, Capucas, El Ejido, Yaunera, Bocadel Monte y sus caceríos cercanos; Municipio de Corquín, Copán Casco urbano de Corquín y las aldeas: Agua Caliente, El Carrizal, Gualme, Jimilile, Las Casitas, Potrerillos y sus caceríos cercanos; Municipio de Belén Gualcho, Ocotepeque: Casco Urbano de Belén Gualcho y las aldeas: Yaruchel, Dulce Nombre, La Mohaga, Magueyal, Los Cipreces, Mecate Blanco. Lentago. La Gocia. Municipio de La Unión, Copán Casco urbano de La Unión y las aldeas: Azacualpa, El Corpus, El Junco, El Trigo, La Arena, Minerales de Occidente (Minosa), Oficinas de Geotérmica Platanares, San Miguel, Santa Cruz, El Ladrillo, Los Arrollos, El Sitio, Arrancabarbara, Suptes Arriba, Suptes Abajo, Palania, Platanares, El Portillo, San Andrés Minas, Nueva Azacualpa y sus caceríos cercanos.
De 9:00 am a 5:00 pm en municipios de Copán, Lempira y Ocotepeque
Municipio de Santa Rosa de Copán: Las aldeas El Rodeo, Periconal, Las Pilas, Potrerillos, El Tablón, Calzontes, Guachipilin, Bombas de Agua de Aguas de Santa Rosa y los caseríos cercanos; Municipio de Talgua, Lempira: Casco urbano de Talgua y las aldeas: Cafetalera, Cansincamon, El Aguacate, El Camalote, El Ciruelito, El Matasano, La Rinconada, La Tejera, Las Lajitas, San Ramón, Talnetes, La Peña, Cedros, Los Mangos, El Salitron, Pinabetal Y Los Caseríos Cercanos; Municipio de Las Flores, Lempira: Las aldeas Las Vegas, Monte La Virgen, La Haciendita, El Socorro, Mercedes, Nueva Esperanza, Platanares, Las Juntas, Mariposas y los caseríos cercanos; Municipio de Lucerna, Ocotepeque: Casco urbano de Lucerna y las aldeas: La Concordia, Río Hondo, Santa Rosita y los caseríos cercanos; Municipio de Sensenti, Ocotepeque: Casco urbano de Sensenti y las aldeas: Azacualpa, La Colonia, El Matazano, Gualtaya, La Loma, Las Mesitas, Los Planes, San Antonio, San Francisco Cones y los caseríos cercanos; Municipio de La Labor, Ocotepeque: Casco urbano de La Labor y las aldeas: El Ingenio, El Rosario, Llano Largo, Montepeque, Pashapa, Santa Efigenia, Santa Lucía y los caseríos cercanos; Municipio de Fraternidad, Ocotepeque: Casco urbano de Fraternidad y las aldeas: Las Cruces, Los Vados, San Francisco y los caseríos cercanos; Municipio de Dolores Merendón, Ocotepeque: Casco urbano de Dolores Merendón y las aldeas: San Jerónimo, El Pinal Quequesque, Nueva Esperanza, Las Toreras, Represa Hidroeléctrica Quilio I y II y los caseríos cercanos; municipio de San Jorge, Ocotepeque: Casco urbano de San Jorge y las aldeas: El Rastrojon, El Socorro, Los Planes, Rio Blanco, Santa Elena y los caseríos cercanos; Municipio de Sinuapa, Ocotepeque: Casco urbano de Sinuapa y las aldeas: El Carrizal, El Moral, El Ocotillo, El Peñasco, El Tepezcuintle, La Laborcita, Plan del Rancho, Valle Mercedes, Veracruz y los caseríos cercanos; Municipio de Ocotepeque, Ocotepeque: Casco urbano de Ocotepeque y las aldeas: Antigua Ocotepeque, El Barreal.
De 9:00 am a 5:00 pm en Puerto Cortés
Mas-L352: Puerto Cortés (Colinas del Norte, El Mirador, Las Lomitas, Buenavista, Traniza, Remecor, Plantel Fertiagroh, Parque Acuático Safari, Bo. Medina, Quebrado El Pato, Miraflores, Lomas de Medina, Planes de Medina, Las Vegas, Col. Las Torres, Sector Cuerera, Col. Emsland, La Tequera, Col. Lempira, Col. Unión I, Col. Unión II, Zapadril Arriba, Zapadril Abajo, Plantel Seaboard Marine, Col. 9 de Diciembre, Col. Cerro Mar, Fertica, Cementerio Municipal, Col. Centenario, Agua Pingüino, Bo. Palermo, Mieles Y Alcoholes, Instituto Franklin D. Roosevelt, Callejón 3-H, Hospital del Caribe, Res. Caribean Hills, Iamat Export, Res. Sindicato Municipal, Oficinas del Seguro Social. Palma Real, Res. Magdalena, Res. El Doral, Río Mar I y II, Col. Brisas del Mar, Guameru, Hacienda Jallu, La Escondida, Cienaguita, Sector Puente Piedra, Res. Los Naranjos, La Presa Vieja, El Bálsamo, Res. El Zapote, Bellos Horizontes, Los Perdomos, San Antonio, Aldea La Pita, Aguacaliente, Buena Vista, Río Arriba, Col. Los Maestros, Hotel Playa Y Club Náutico, Zip Calpules, Res. Costa Mar, Res. Vista Mar, Hacienda Los Ustariz, Omoa (Col. Los Manzanos, Misión Ángeles, Tulián Campo, Rancho Santa Ana, River Park, Posta Policial de Tránsito, Tulian Río, Los San Juanes, Los Limoncitos, Barbachele, San Rafael, Bombas de Agua de Puerto Cortés, La Pista, Hacienda French, Lomas Bello Mar, Acantilados del Caribe, Chivana, Jalisco, La Camisa, Los Laureles, Las Flores, La Riviera, Isletas Cocoon, La Venada, Municipalidad Omoa, En Omoa Bo.) Las Lomas, Los Amates, Col. Costa Rica, La Suárez, Col. Marbella, Col. Brisas del Caribe, Col. Nicaragüenses, Esc. Marítima, Gases del Caribe, Bo. La Playa, Las Salinas, Bo. Las Flores, Museo Y Castillo San Fernando, Viña del Mar, Bo. San Antonio, Las Acacias, Generadora Los Laureles, La Mota, Res. Ricardo Alvarado, Río Azul, Omoa Motrique, Río Coto, Milla 3, Milla
4, Milla 5, San Marcos, Chachahuala, Esteros de Chachahuala, Muchilena, Flores de Muchilena, El Paraíso, Veracruz, Puerto Escondido, Pueblo Nuevo Masca, Masca, Res. Masca, Res. Sol Dorado, Los Achiotes, Cuyamel, Buena Vista, La Barra de Cuyamel, La Barra del Motagua, Río Chiquito, Tegucigalpita, Potrerillos, Cuyamelito, Brisas de Omoa, San Carlos, Cortecito, Corinto, Aduana Corinto, Suyapa Frontera, La Estrella, Generadoras Hidroeléctricas Los Laureles, Cuyamel, San Carlos Y Cortecito), Quimistán (El Listón, Paso Viejo, Las Flores). Mas-L354: Agrecasa (Agregados del Caribe S.A.).
De 8:00 am a 4:00 pm en San Pedro Sula
Est-L220: Inhdelva Sps (Plantel Nike Factory), Bomba de Agua Familia Giacoman. Est-L221: Col. Maranatha, Col. Villa Ernestina II, Col. Durpasa, Res. Valle Escondido, Col. Brisas del Polvorín, Col. Perfecto Vásquez, Res. Villas del Valle, Col. Municipal, Col. El Periodista, Col. Villa Asturias, Res. Villa Asturias II, Res. Miguel Angel Pavón I, Col. Miguel Angel Pavon II, Col. Brisas Del Merendón (Brisas Del Campo), Col. Brisas del Polvorín, Res. El Paraíso, Res. Valle Escondido, Caserío Hacienda San Antonio, Caserío Hacienda San Jorge, Blue Warehouse 1, Tranycop, Bodega Walmart, Bodega Nestlé.