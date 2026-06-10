“Hoy está de cumpleaños la que me encanta”: mensaje del esposo de la chef Sandra Díaz horas antes de morir

Un doloroso mensaje de cumpleaños y ahora de despedida dejó el presentador y exdiputado Juan Fernando Lobo a su esposa, la reconocida chef Sandra Díaz, quien falleció en las últimas horas, según se dio a conocer por su casa televisiva. Esta fue la publicación en sus redes antes de que su pareja muriera.
Hoy miércoles -10 de junio-, Sandra Díaz estaba cumpliendo 46 años de edad, sin imaginar que esta sería su última celebración tras confirmarse su fallecimiento. Su pareja había dejado un mensaje horas antes de su muerte.
"Hoy está de cumpleaños la que me encanta, la que me fascina, la que me ama y me cuida, la que me acompaña y me apoya en todo... Hoy está de cumpleaños la reina de mi corazón, la más talentosa y hermosa...", inicia diciendo el mensaje.
Continua: "Le doy gracias a Dios porque está cumpliendo un año más de vida y que así siga con la bendición de Dios, creciendo y brillando con esa sonrisa de artista de Hollywood, con esos pies de princesa, con esas piernas que parecen flan de vainilla, con esos ojos que me dejan quieto, con esas manos que hacen maravillas y con... que parecen de anuncio".
“Happy Birthday, mi amor. Te amo mucho, my queen”, concluye el mensaje publicado en horas tempranas antes de que Sandra falleciera, dejando ahora en luto a su pareja, su familia y a una comunidad que formó gracias a su carisma y talento en la cocina.
La publicación fue respondida con un: “Gracias amor, te amo muchísimo más, amén, Dios así lo permita”. Lamentablemente, el deseo de Fernando hoy queda como un mensaje de dolor tras su fallecimiento.
Díaz del Valle trabajaba como chef en el programa "Venga la Alegría", del canal TV Azteca Honduras y también formaba parte del staff de Televisión Nacional de Honduras (TNH).
Era la pareja del también presentador de televisión y exdiputado hondureño Juan Fernando Lobo, con quien tenía un programa en TNH llamado “La Receta del Amor”.
Hasta el momento se desconoce la causa exacta de su muerte, pero de manera preliminar se conoció que murió después de acudir a una clínica privada en horas de la tarde, tras presentar un fuerte dolor en la nuca. En la clínica le aplicaron una inyección, ella dijo sentirse mal, su esposo describió los síntomas como "electricidad" y después de eso colapsó. Intentaron darle reanimación, pero le indicaron que la llevara al Hospital Escuela; lamentablemente, llegó al centro asistencial sin vida.
Sus compañeros de trabajo, conocidos y familiares se muestran consternados tras su repentino deceso, pues solo horas antes había estado conectada en sus redes sociales, respondiendo diversos mensajes de cariño por su cumpleaños.