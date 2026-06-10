“Hoy está de cumpleaños la que me encanta”: mensaje del esposo de la chef Sandra Díaz horas antes de morir

Hasta el momento se desconoce la causa exacta de su muerte, pero de manera preliminar se conoció que murió después de acudir a una clínica privada en horas de la tarde, tras presentar un fuerte dolor en la nuca. En la clínica le aplicaron una inyección, ella dijo sentirse mal, su esposo describió los síntomas como "electricidad" y después de eso colapsó. Intentaron darle reanimación, pero le indicaron que la llevara al Hospital Escuela; lamentablemente, llegó al centro asistencial sin vida.