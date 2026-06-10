Copeco eleva a 11 los departamentos bajo alerta verde y mantiene alerta amarilla en el Golfo de Fonseca

Tegucigalpa, Honduras.- Copán y Santa Bárbara se suma a la lista de departamentos en alerta verde ampliada por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) este miércoles -10 de junio. ante las condiciones climáticas en Honduras.

Las alertas preventivas se elevó en algunas zonas del país debido a las lluvias y el alto oleaje asociados a los remanentes de la tormenta tropical Cristina.

Entre los departamentos bajo alerta verde también están Comayagua, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira, La Paz, Ocotepeque y el resto de Valle.