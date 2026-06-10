Copeco eleva a 11 los departamentos bajo alerta verde y mantiene alerta amarilla en el Golfo de Fonseca

Tegucigalpa, Honduras.- Copán y Santa Bárbara se suma a la lista de departamentos en alerta verde ampliada por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) este miércoles -10 de junio. ante las condiciones climáticas en Honduras.
Las alertas preventivas se elevó en algunas zonas del país debido a las lluvias y el alto oleaje asociados a los remanentes de la tormenta tropical Cristina.
Entre los departamentos bajo alerta verde también están Comayagua, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira, La Paz, Ocotepeque y el resto de Valle.
Mientras tanto, se mantiene en alerta amarilla en la línea costera del Golfo de Fonseca debido al fuerte oleaje que persiste en la zona, al igual que en el municipio de Alianza, Valle, ante el riesgo de incremento en el caudal del río Goascorán.
Las autoridades indicaron que ambos niveles de alerta estarán vigentes durante las próximas 24 horas, a partir de las 3:00 de la tarde de este miércoles.
En alerta por tropical Cristina
Según información del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos y del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la tormenta tropical Cristina se degradó a depresión tropical mientras continúa desplazándose frente a las costas de Honduras y El Salvador.
Aunque el sistema perdió intensidad, continúa generando abundante humedad sobre el territorio nacional, provocando lluvias, vientos racheados y condiciones marítimas adversas en el Golfo de Fonseca.
Los pronósticos señalan que las precipitaciones podrían ocasionar incrementos en los niveles de ríos, quebradas y riachuelos, principalmente en sectores del centro, oriente y noroccidente del país.