Cae lluvia de peces en Yoro, uno de los fenómenos más curiosos de Honduras

Yoro, Honduras.- La tradicional lluvia de peces volvió a presentarse en el departamento de Yoro, este año en la comunidad de Centro Poblado, un fenómeno que cada año despierta asombro entre propios y extraños de esta zona del país.

Tras las intensas lluvias registradas en el municipio ayer, decenas de pobladores salieron de sus hogares -algunos incluso con baldes- para recoger los pequeños peces que aparecieron sobre calles, patios y terrenos, repitiendo una de las tradiciones más emblemáticas y extrañas de Honduras.

Los yoreños celebraron el acontecimiento y a través de redes sociales compartieron imágenes del fenómeno poco común, pues en ninguna otra región del país se da. Muchos atribuyeron la lluvia de peces a una bendición divina, como parte del folclore nacional recordando las historias y creencias que durante generaciones han rodeado este singular evento de la naturaleza.