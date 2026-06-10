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Cae lluvia de peces en Yoro, uno de los fenómenos más curiosos de Honduras

Este curioso evento natural suele ocurrir entre mayo y julio y continúa atrayendo la atención de los hondureños, sobre todo porque solo ocurre en Yoro

  • Actualizado: 10 de junio de 2026 a las 10:46

Yoro, Honduras.- La tradicional lluvia de peces volvió a presentarse en el departamento de Yoro, este año en la comunidad de Centro Poblado, un fenómeno que cada año despierta asombro entre propios y extraños de esta zona del país.

Tras las intensas lluvias registradas en el municipio ayer, decenas de pobladores salieron de sus hogares -algunos incluso con baldes- para recoger los pequeños peces que aparecieron sobre calles, patios y terrenos, repitiendo una de las tradiciones más emblemáticas y extrañas de Honduras.

Los yoreños celebraron el acontecimiento y a través de redes sociales compartieron imágenes del fenómeno poco común, pues en ninguna otra región del país se da. Muchos atribuyeron la lluvia de peces a una bendición divina, como parte del folclore nacional recordando las historias y creencias que durante generaciones han rodeado este singular evento de la naturaleza.

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Tras una intensa tormenta que duró dos horas los vecinos salieron a las calles al filo de las 6 de la tarde para recolectar los peces que llovieron desde el cielo.

Tras una intensa tormenta que duró dos horas los vecinos salieron a las calles al filo de las 6 de la tarde para recolectar los peces que llovieron desde el cielo.

 (Foto cortesía: Redes sociales.)

Según habitantes de la zona, la lluvia de peces suele ocurrir de manera impredecible entre los meses de mayo y julio, y en este 2026 se registra en el inicio de junio, coincidiendo con el inicio de la temporada lluviosa en el país.

Aunque existen diversas teorías científicas sobre su origen, como las trombas marinas, no cabe duda que el fenómeno continúa siendo motivo de curiosidad y admiración, tanto para expertos como para quienes presencian la aparición de peces, generalmente, tras fuertes tormentas.

Para muchas familias, además del asombro, la lluvia de peces representa una oportunidad para compartir un buen pescadito frito.

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Yeny Sarmiento
Yeny Sarmiento
Periodista

Licenciada en Periodismo egresada de la UNAH. Redactora digital desde 2015, corresponsal en Honduras de la revista regional Mercados & Tendencias, Construir, IT Now de 2011 a 2015 y reportera en la revista Microempresas y Microfinanzas 2012-2014.

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