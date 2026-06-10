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Fuerzas Armadas activan Plan Auxilio XXI ante efectos de la tormenta tropical Cristina

Las lluvias de esta semana provocarán inundaciones, nubosidad y vientos racheados; ante ello, las FF AA activaron el Plan Auxilio XXI para responder a las emergencias

  • Actualizado: 10 de junio de 2026 a las 14:02
Fuerzas Armadas activan Plan Auxilio XXI ante efectos de la tormenta tropical Cristina

Copeco señaló que la circulación asociada al ciclón continúa transportando abundante humedad desde el océano Pacífico hacia territorio hondureño.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Ante las alertas por las lluvias y las afectaciones provocadas por la tormenta tropical Cristina en distintas zonas del país, las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA) activaron el Plan Auxilio XXI y reforzaron sus medidas de prevención para atender cualquier emergencia.

La institución castrense informó que todas las unidades militares a nivel nacional fueron puestas en alerta preventiva, para dar respuesta ante posibles inundaciones, deslizamientos y otras situaciones derivadas de las condiciones climáticas.

El Batallón Humanitario y de Rescate (BHR) estará brindado ayuda en labores de evacuación, búsqueda, rescate, asistencia humanitaria y apoyo logístico en las comunidades que pudieran resultar afectadas por las lluvias.

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Las FF AA se mantendrán en coordinación con la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y los organismos que integran el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos ante cualquier eventualidad.

Efectivos militares realizarán vigilancia constante en ríos, quebradas y sectores vulnerables a inundaciones y deslizamientos, especialmente en la zona sur del país, para prevenir mayores incidentes.

De acuerdo con el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la tormenta tropical Cristina se ubica a unos 150 kilómetros al suroeste del Golfo de Fonseca y continúa desplazándose frente a las costas de Honduras y El Salvador.

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El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se mueve lentamente hacia el oeste, aunque los pronósticos indican que en las próximas horas realizará un giro hacia el oeste-noroeste antes de continuar su trayectoria hacia el noroeste.

Las condiciones podrían provocar un incremento en los niveles de ríos, quebradas y riachuelos que desembocan en la vertiente del Pacífico, especialmente en sectores vulnerables de las regiones noroccidental, central y oriental del territorio nacional.

Los mayores acumulados de lluvia se esperan en Olancho, El Paraíso, Yoro, Santa Bárbara, Lempira y Francisco Morazán.

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Alejandra Rivera
Alejandra Rivera
Periodista

Licenciada en Periodismo por la UNAH. Redactora de temas nacionales e internacionales, principalmente con narrativas políticas y humanas, en la mesa digital de El Heraldo.

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