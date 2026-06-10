Fuerzas Armadas activan Plan Auxilio XXI ante efectos de la tormenta tropical Cristina

Tegucigalpa, Honduras.- Ante las alertas por las lluvias y las afectaciones provocadas por la tormenta tropical Cristina en distintas zonas del país, las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA) activaron el Plan Auxilio XXI y reforzaron sus medidas de prevención para atender cualquier emergencia.

La institución castrense informó que todas las unidades militares a nivel nacional fueron puestas en alerta preventiva, para dar respuesta ante posibles inundaciones, deslizamientos y otras situaciones derivadas de las condiciones climáticas.

El Batallón Humanitario y de Rescate (BHR) estará brindado ayuda en labores de evacuación, búsqueda, rescate, asistencia humanitaria y apoyo logístico en las comunidades que pudieran resultar afectadas por las lluvias.