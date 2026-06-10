Fuerzas Armadas activan Plan Auxilio XXI ante efectos de la tormenta tropical Cristina

Tegucigalpa, Honduras.- Ante las alertas por las lluvias y las afectaciones provocadas por la tormenta tropical Cristina en distintas zonas del país, las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA) activaron el Plan Auxilio XXI y reforzaron sus medidas de prevención para atender cualquier emergencia.
La institución castrense informó que todas las unidades militares a nivel nacional fueron puestas en alerta preventiva, para dar respuesta ante posibles inundaciones, deslizamientos y otras situaciones derivadas de las condiciones climáticas.
El Batallón Humanitario y de Rescate (BHR) estará brindado ayuda en labores de evacuación, búsqueda, rescate, asistencia humanitaria y apoyo logístico en las comunidades que pudieran resultar afectadas por las lluvias.
Las FF AA se mantendrán en coordinación con la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y los organismos que integran el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos ante cualquier eventualidad.
Efectivos militares realizarán vigilancia constante en ríos, quebradas y sectores vulnerables a inundaciones y deslizamientos, especialmente en la zona sur del país, para prevenir mayores incidentes.
De acuerdo con el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la tormenta tropical Cristina se ubica a unos 150 kilómetros al suroeste del Golfo de Fonseca y continúa desplazándose frente a las costas de Honduras y El Salvador.
El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se mueve lentamente hacia el oeste, aunque los pronósticos indican que en las próximas horas realizará un giro hacia el oeste-noroeste antes de continuar su trayectoria hacia el noroeste.
Las condiciones podrían provocar un incremento en los niveles de ríos, quebradas y riachuelos que desembocan en la vertiente del Pacífico, especialmente en sectores vulnerables de las regiones noroccidental, central y oriental del territorio nacional.
Los mayores acumulados de lluvia se esperan en Olancho, El Paraíso, Yoro, Santa Bárbara, Lempira y Francisco Morazán.