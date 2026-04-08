Decisiones, tensiones y reencuentros: el día pone a prueba a los signos del zodiaco

Tegucigalpa, Honduras.- Entre cambios laborales, reconciliaciones y momentos de introspección, el día promete movimiento en todos los ámbitos.

La clave estará en mantener el equilibrio, aprovechar las oportunidades y gestionar con inteligencia las emociones que surjan en el camino.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Atraviesas una temporada algo complicada en el entorno familiar; ármate de paciencia y calma los nervios. En lo sentimental, resolverás viejos conflictos que te amargaban un poco la existencia y todo volverá a la tranquilidad.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Tendrás el pleno control sobre tu vida y tus decisiones; además la suerte estará a tu favor. Vas a recibir una noticia que esperabas con ilusión y que poco a poco puede decepcionarte. Es un buen día para la comunicación; aprovéchalo.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Es posible que hayas tenido recientes discusiones con un familiar o un amigo, y será bueno que intentes arreglarlo cuando antes, una vez calmada la tempestad primera, es hora de no dejar pudrir el asunto.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Llegan cambios en el entorno laboral y también dudas. Oportunidades de ascenso que deberías aprovechar, por lo que supone también de reconocimiento de tu esfuerzo, aunque las condiciones en las que tendrías que desarrollar tu trabajo supondrían sacrificios en lo personal.

LEO (23 julio - 22 agosto). Si tu pareja y tú tienen intereses opuestos en estos momentos, tienes la oportunidad de ceder y confortar al otro, sobre todo si sueles ser tú quien siempre se sale con la tuya. De lo contrario puedes encontrarte con graves conflictos.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Será un buen momento para hacer planes diferentes y organizar alguna escapada de tipo turístico, pero si no quieres que tu presupuesto se dispare, tendrás que olvidarte de las compras durante unos días.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Vas a tener la oportunidad de brindar por el regreso de alguien muy amigo tuyo y de tu pareja. Te contará cosas fascinantes de su viaje y te dará envidia su independencia, pero sabes que tú también provocas ese sentimiento por otros motivos.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). La posibilidad de nuevas opciones de trabajo tendrá mucho que ver con las nuevas tecnologías, de formar que tendrás que invertir tu tiempo y algo de dinero en ponerte al día en ese terreno, pero lo rentabilizarás enseguida.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Llegan novedades a tu vida, algunas interesantes, otras inquietantes, como un viaje de tu pareja al que tú no podrás asistir. Los distanciará físicamente, pero será una forma de probar la solidez de su relación.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tu casa está pidiendo a gritos la renovación de algunas estancias, tal vez tu dormitorio. Puede que hoy tengas la cabeza despejada y la imaginación a punto para lograr la inspiración que otros días no te ha llegado.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Parece que los problemas profesionales se irán resolviendo poco a poco y tú irás ganando tranquilidad cada día. Vivirás momentos muy gratos en familia o en pareja, ya que los astros te dotarán de mucha imaginación y creatividad que compartirás con los que más quieres.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Alguien cercano confirmará todas las sospechas y acabará por defraudar a mucha gente. Te molestará sobre todo por las personas más débiles emocionalmente de la familia, y es ahí donde tendrás que volcarte, más que en los reproches.