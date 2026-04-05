Horóscopo de hoy 5 de abril: amor, familia y cambios personales marcarán el rumbo

Tegucigalpa, Honduras.- El horóscopo de hoy llega cargado de energía emocional y decisiones importantes para todos los signos del zodiaco.

Mientras algunos deberán prestar más atención a sus relaciones de pareja, otros se verán impulsados a hacer cambios personales, cerrar ciclos o abrirse a nuevas oportunidades que podrían transformar su rumbo.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Tu pareja podría demandar mayor atención ante el desvío de tiempo y recursos a otras facetas de tu vida, deberás dar mucho más de ti para continuar recibiendo las mismas dosis de amor y afecto.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Te encontrarás bajo de moral física y anímicamente; quizá ha llegado el momento de replantearte algunos aspectos de tu vida. Libérate de todo lo innecesario y quédate con lo que realmente vale la pena. Tómate tu tiempo y haz las cosas bien.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Igual que tiendes a perdonar los errores de tus seres queridos, debes ser un poco más indulgente con tu persona y no tomarte tan a pecho tus pequeños fracasos. La autoconfianza en alza será crucial para tu crecimiento como persona.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Tendrás que tomar las riendas de las cuestiones que más te interesan en tu vida, porque te ha sido demostrado que delegar no funciona. Llegarás a la conclusión de que tú eres quien mejor sabe lo que te conviene hacer en este momento.

LEO (23 julio - 22 agosto). Posiblemente tengas que invertir algo en su propia imagen en estos momentos para estar a tono con las oportunidades que llegan a través de proyectos en grupo, donde las relaciones sociales serán importantes para el triunfo.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Si tienes hijos, olvídate de hacer tus propios planes para hoy, ellos requerirán toda tu atención por motivos de juegos o de estudios. Si no tiene niños, serán las personas más mayores de la familia quienes provoquen idéntica situación.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Las relaciones familiares favorecen tu buena sintonía en el ámbito sentimental, de donde han huido las malas vibraciones del pasado. Excelente jornada para los encuentros más íntimos e intensos de la vida de la pareja.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Pasas por un buen momento intelectual, tendrás ideas brillantes que despertarán admiración y por qué no, envidias en tu entorno. El orden volverá a poner las cosas en su sitio, y acabarán las guerras y odios que se han creado.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). La energía planetaria te envolverá en una jornada muy marcada por lo espiritual; te gustará explorar tu subconsciente y entrar en contacto con la trascendencia emocional. Debes prestar atención a tus relaciones sentimentales y aclarar cierta situación.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). No será bueno para ti mantenerte anclado en la tristeza, por mal que te haya ido la semana. Cambia hoy de aires, busca diversión en lugares nuevos, puedes conocer a alguien que te lleve por otros caminos.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Tu vida cotidiana puede verse hoy repentinamente sacudida por una personalidad muy interesante. Puede tratarse de una antigua relación con la que hasta hace poco tenías algunos problemas, pero que ahora tiende a mejorar.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Hoy será un buen día para aclarar situaciones turbias y difíciles que arrastras del pasado, principalmente con familia o amigos cercanos. Te sentirás receptivo y predispuesto para escuchar y dialogar, y lograr un perfecto entendimiento.