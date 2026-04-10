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¿Quién es Suyen Muñoz, pareja de Luis Redondo, que renunció a la presidencia de la CDPC?

La comisionada dejó la presidencia del ente regulador en medio de un contexto político marcado por juicios en el Congreso, pero continuará como integrante del organismo

  • Actualizado: 10 de abril de 2026 a las 06:23
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La comisionada Suyen Muñoz renunció a la presidencia de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC), en una decisión formalizada durante una sesión del Congreso Nacional en la que también se dio lectura a juicios políticos contra funcionarios electorales.

 Foto: Facebook Suyen Muñoz
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Muñoz, de 29 años, es originaria de Atima, Santa Bárbara. Asumió la presidencia de la CDPC en marzo de 2022, al inicio gobierno de la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026).

 Foto: Facebook Suyen Muñoz
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La renuncia fue leída por el secretario del Legislativo, Carlos Ledezma. En el texto, Muñoz comunicó: “Por medio de la presente, respetuosamente presento mi renuncia irrevocable al cargo de comisionada presidenta de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC)”

 Foto: Facebook Suyen Muñoz
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Aclaró, sin embargo, que su salida no implica desvinculación del ente.

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“Esta renuncia se presenta exclusivamente al cargo de presidenta, por lo que continuaré ejerciendo mis funciones como comisionada conforme a la ley”, señala el escrito.

 Foto: Facebook Suyen Muñoz
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La decisión se produce en paralelo a un proceso impulsado en el Congreso que incluye a consejeros y magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), entre ellos Marlon Ochoa y Mario Morazán, señalados por presuntos delitos electorales y obstrucción del proceso.

 Foto: Facebook Suyen Muñoz
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Antes de ocupar el cargo, participó en política como candidata a diputada por el departamento de Cortés en las elecciones generales de 2021, dentro de la alianza opositora de ese momento.

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También tuvo exposición en medios de comunicación, participando en programas televisivos como “X-0 da dinero” y “5 Deportivo”.

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En el ámbito personal, es madre de una niña y mantiene presencia activa en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida familiar. Además, es pareja del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.

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Tras la renuncia, el Congreso Nacional nombró a Analina Montes Hawitt como nueva presidenta de la CDPC.

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