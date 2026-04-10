¿Quién es Suyen Muñoz, pareja de Luis Redondo, que renunció a la presidencia de la CDPC?

La comisionada Suyen Muñoz renunció a la presidencia de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC), en una decisión formalizada durante una sesión del Congreso Nacional en la que también se dio lectura a juicios políticos contra funcionarios electorales.
Muñoz, de 29 años, es originaria de Atima, Santa Bárbara. Asumió la presidencia de la CDPC en marzo de 2022, al inicio gobierno de la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026).
La renuncia fue leída por el secretario del Legislativo, Carlos Ledezma. En el texto, Muñoz comunicó: “Por medio de la presente, respetuosamente presento mi renuncia irrevocable al cargo de comisionada presidenta de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC)”
Aclaró, sin embargo, que su salida no implica desvinculación del ente.
“Esta renuncia se presenta exclusivamente al cargo de presidenta, por lo que continuaré ejerciendo mis funciones como comisionada conforme a la ley”, señala el escrito.
La decisión se produce en paralelo a un proceso impulsado en el Congreso que incluye a consejeros y magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), entre ellos Marlon Ochoa y Mario Morazán, señalados por presuntos delitos electorales y obstrucción del proceso.
Antes de ocupar el cargo, participó en política como candidata a diputada por el departamento de Cortés en las elecciones generales de 2021, dentro de la alianza opositora de ese momento.
También tuvo exposición en medios de comunicación, participando en programas televisivos como “X-0 da dinero” y “5 Deportivo”.
En el ámbito personal, es madre de una niña y mantiene presencia activa en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida familiar. Además, es pareja del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.
Tras la renuncia, el Congreso Nacional nombró a Analina Montes Hawitt como nueva presidenta de la CDPC.