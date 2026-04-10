Real Madrid vs Girona EN VIVO: hora y dónde ver el partido por LaLiga

Madrid, España.- El Real Madrid empató 1-1 con el Girona en el Santiago Bernabéu en duelo correspondiente a la jornada 31 de LaLiga.

Los merengues habían tenido las más claras ocasiones de gol, pero se encontraron con un espectacular Gazzaniga, que bajo los tres postes se había lucido con los guantes para mantener el arco en cero.

Sin embargo, la resistencia del Girona no aguantó mucho tiempo en el arranque del complemento y al 51' Fede Valverde, como no podía ser de otra forma, mandó al fondo de la red un auténtico misil para poner a ganar a los blancos.

Parecía que los merengues se enfilaban a la victoria, pero Thomas Lemar tomó el balón al borde del área, se perfiló frente a la porttería y soltó un trallazo inatajable para Lunin e igualó el partido a los 62 minutos.

Al final, los de Montilivi supieron resistir y se llevaron un empate 1-1 que los aleja aún más del descenso y deja al Real Madrid con muy pocas opciones de ganar LaLiga.