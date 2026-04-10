Real Madrid vs Girona EN VIVO: hora y dónde ver el partido por LaLiga

Madrid, España.- El Real Madrid empató 1-1 con el Girona en el Santiago Bernabéu en duelo correspondiente a la jornada 31 de LaLiga.
Los merengues habían tenido las más claras ocasiones de gol, pero se encontraron con un espectacular Gazzaniga, que bajo los tres postes se había lucido con los guantes para mantener el arco en cero.
Sin embargo, la resistencia del Girona no aguantó mucho tiempo en el arranque del complemento y al 51' Fede Valverde, como no podía ser de otra forma, mandó al fondo de la red un auténtico misil para poner a ganar a los blancos.
Parecía que los merengues se enfilaban a la victoria, pero Thomas Lemar tomó el balón al borde del área, se perfiló frente a la porttería y soltó un trallazo inatajable para Lunin e igualó el partido a los 62 minutos.
Al final, los de Montilivi supieron resistir y se llevaron un empate 1-1 que los aleja aún más del descenso y deja al Real Madrid con muy pocas opciones de ganar LaLiga.
La previa
Los merengues marchan en el segundo lugar de LaLiga con 69 puntos y están a siete del Barça, que el sábado se mide al Espanyol en el derbi catalán.
Una victoria hará que los blancos le metan presión al conjunto azulgrana previo al duelo ante los "pericos" en el Camp Nou, pero cualquier resultado que no sea llevarse los tres puntos en casa será prácticamente una sentencia para Arbeloa y compañía.
Por su lado, el Girona visita la Casa Blanca con el fresco recuerdo de no haber caído en su estadio ante Real Madrid y Barcelona y con el objetivo claro de sellar su permanencia en primera división.
Hora y dónde ver
El partido entre Real Madrid y Girona por la jornada 31 de LaLiga inicia a la 1:00 p.m. (hora de Honduras) en el estadio Santiago Bernabéu.
El duelo entre merengues y rojiblancos será transmitido a través de Vix Premium y también podrás seguirlo en vivo a través de EL HERALDO.
Alineaciones confirmadas
Real Madrid: Lunin; Carvajal, Militao, Asencio, Fran García; Valverde, Camavinga, Bellingham; Brahim, Kylian Mbappé, Vinicius Jr.
Girona: Gazzaniga; Martínez Arnau, Vitor Reis, Frances, Moreno Lopera; Lemar, Axel Witsel, Iván Martín, Azzedine Ounahi, Echeverri, Tsygankov.