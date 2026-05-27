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Fue convocado para Honduras vs Argentina, pero no puede viajar a EE UU: El drama de "Yio" Puerto

El duelo ante los sudamericanos se llevará a cabo el sábado 6 de junio y el siguiente, que aún no se confirma, será el martes 9 de junio

  • Actualizado: 27 de mayo de 2026 a las 09:12
Fue convocado para Honduras vs Argentina, pero no puede viajar a EE UU: El drama de Yio Puerto

"Yio" es uno de los hombres de confianza del técnico José Molina.

Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- La FFH emitió este martes la lista de futbolistas convocados para la fecha FIFA de junio donde se tiene planificado enfrentar a dos selecciones importantes en los Estados Unidos, siendo Argentina el plato fuerte.

El duelo ante los sudamericanos se llevará a cabo el sábado 6 de junio y el siguiente, que aún no se confirma, será el martes 9 de junio.

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Los citados por parte de Francis Hernández y José Francisco Molina fueron 26, pero hay uno que figura y que aún no tiene asegurado su vieja, y se trata del delantero Erick ‘Yio’ Puerto, quien la semana pasada fue a la Embajada de los Estados Unidos para solicitar su Visa; sin embargo, esta no fue aprobada.

A pesar de esto, el cuerpo técnico de la Selección Nacional de Honduras lo introdujo en el listado porque para ellos es una pieza clave y lo quieren trabajar muy bien para que sea una de las opciones fuertes de gol en la eliminatoria para la Copa del Mundo de 2030.

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EL HERALDO pudo conocer que tanto la FFH y Platense están abocándose a temas legales para que el artillero de la aldea Monterrey, de Choloma, vaya en los próximos días a solicitar nuevamente la documentación que le permita ingresar al gran país del norte.

Puerto ya fue parte de la H en la era Molina y dejo gratas sensaciones. Mientras que en el itinerario de Honduras se realizaran entrenos voluntarios el miércoles y jueves. El domingo se concentrarán de manera oficial en San Pedro Sula para viajar a Estados Unidos el lunes.

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Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
Periodista

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Diez, La Prensa y El Heraldo.

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