Captura del exalcalde Adán Fúnez "no es suficiente", dicen hondureños sobre crimen de Juan López

Colón, Honduras.- La captura del exalcalde hondureño Adán Fúnez como presunto autor intelectual del asesinato del ambientalista Juan López en 2024 "no es suficiente" para pobladores y activistas del municipio de Tocoa, situado en el conflictivo departamento de Colón de Honduras, que ven en este caso una mezcla de poder político y económico y de mafias criminales. Colón es una zona dura: es uno de los corredores utilizados por traficantes de drogas, principalmente cocaína, procedente de América del Sur, y escenario de un conflicto agrario que lleva varias décadas y decenas de muertos. Según el capitulo hondureño de Amnistía Internacional, más del 30 % de los al menos 103 casos de asesinato de defensores del ambiente y el territorio registrados en Honduras entre 2015 y 2025 ocurrieron en Colón. Y el 90 % de estos permanece en la impunidad.

Juan López, quien además de ambientalista era concejal de la Alcaldía de Tocoa por el ahora opositor Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) y predicador católico, se oponía a un proyecto minero en la zona del Parque Nacional Montaña Botaderos Carlos Escaleras Mejía alegando la ilegalidad en la concesión de la explotación minera dada a la empresa Inversiones Pinares (antes Emco Mining Company). El 14 de septiembre de 2024 fue asesinado a tiros en el interior de su vehículo tras salir de una iglesia. Horas antes había pedido a Fúnez que renunciara como alcalde porque estaba incurriendo en delitos de presunta corrupción. Fúnez, quien niega cualquier implicación en el caso del ambientalista, fue alcalde de Tocoa durante doce años, los últimos cuatro con el partido Libre, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, esposo y exsecretario privado de la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026).

Denuncian que exalcalde no es el único implicado

Durante dos décadas, Fúnez, muy cercano al expresidente Zelaya y su familia, llegó a ser considerado un político de mucho poder en Colón. En varias ocasiones se le ha vinculado con narcotraficantes, lo que ha salpicado al expresidente Zelaya y su hermano Carlos, exdiputado de Libre en el Parlamento. Fúnez "ha andado en malos pasos, ahora que pague las consecuencias, él y otros políticos y empresarios tienen que ver en la muerte de Juan López", afirmó un comerciante, quien solicitó que por su seguridad se le citara con el nombre falso de Raymundo Quiroz.