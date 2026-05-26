Iroshka Elvir presenta iniciativa para aplicar el “Plan Bukele” en Honduras tras ola de masacres

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada del Partido Liberal, Iroshka Elvir, presentó este martes una iniciativa de ley inspirada en el modelo de seguridad implementado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Según la parlamentaria con esta iniciativa se busca construir en Honduras una cárcel de "supermáxima seguridad" para integrantes de estructuras criminales. Elvir aseguró que el país atraviesa una crisis de violencia que obliga al Congreso Nacional a discutir medidas más severas para combatir la criminalidad y devolver la seguridad a la población hondueña.

“Es importante que en el Congreso Nacional podamos discutir leyes que permitan dar seguridad a los ciudadanos hondureños. Nosotros no podemos hacernos los ciegos, sordos y mudos ante las distintas masacres que ha habido en el territorio nacional”, manifestó la congresista libral. La propuesta, denominada por la propia diputada como un “Plan Bukele” para Honduras, busca replicar algunas de las estrategias aplicadas en El Salvador para reducir los índices de criminalidad y el accionar de las pandillas. Elvir sostuvo que Honduras debe analizar modelos de seguridad que han dado resultados en otros países de la región. “No podemos desconocer que el hermano país de El Salvador ha tomado medidas concretas y que es un país ejemplo en cuanto a reducir la criminalidad y Honduras no debe quedar atrás”, expresó. La legisladora explicó que la iniciativa contempla la creación de una cárcel de máxima seguridad destinada no solo a integrantes de asociaciones criminales, sino también a funcionarios y políticos señalados de colaborar con estructuras delictivas.

“Por esa razón, este proyecto de ley que estoy presentando busca crear una cárcel de máxima seguridad no solamente para asociaciones terroristas, sino también para políticos corruptos que, a través del Estado, se dedican a confabularse con organizaciones para generar impunidad y zozobra”, añadió. La propuesta surge en medio de la ola de violencia y masacres que se han registrado en Honduras durante los últimos días.

Cuatro masacres