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Nueva masacre deja tres jóvenes muertos en El Progreso, Yoro

Tres jóvenes fueron asesinados en una nueva masacre registrada en la colonia Suazo Córdova, en El Progreso, Yoro

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 17:58
Nueva masacre deja tres jóvenes muertos en El Progreso, Yoro

Una nueva masacre en El Progreso, Yoro, dejó como saldo tres personas muertas, según información preliminar.

 Foto: Redes sosciales

Yoro, Honduras.- Tres personas muertas es el saldo que dejó una nueva masacre registrada en la colonia Suazo Córdova, en El Progreso, Yoro.

El triple crimen, según se conoció, ocurrió detrás de un muro de un centro educativo, en una calle de tierra.

Información preliminar indica que las víctimas serían tres jóvenes del sexo masculino.

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Los cuerpos quedaron tendidos en el suelo, uno cerca del otro, detrás del muro de la Escuela Jaime Olarte.

Vecinos aseguran que se escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Aún se está a la espera de que lleguen miembros de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico.

Tras el crimen, trascendió que los jóvenes serían estudiantes del Instituto Perla del Ulúa y que justamente este martes 26 de mayo debían asistir vestidos de color.

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Miembros de la Policía Nacional llegaron a la escena del crimen.

Una ola de violencia mantiene bajo zozobra a los hondureños. El pasado 21 de mayo se registraron dos masacres, una en Rigores, Colón, y otra en Corinto, Cortés. Estos hechos violentos dejaron más de 20 personas muertas, entre ellas cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (Dipampco).

La mañana de este martes 26 de mayo se reportó una nueva masacre en Filadelfia, Cortés, que dejó cuatro personas muertas. Tan solo horas después, en horas de la tarde, se reportó otra nueva masacre en Yoro, dejando como saldo tres supuestos estudiantes muertos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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