Nueva masacre deja tres jóvenes muertos en El Progreso, Yoro

Yoro, Honduras.- Tres personas muertas es el saldo que dejó una nueva masacre registrada en la colonia Suazo Córdova, en El Progreso, Yoro. El triple crimen, según se conoció, ocurrió detrás de un muro de un centro educativo, en una calle de tierra. Información preliminar indica que las víctimas serían tres jóvenes del sexo masculino.

Los cuerpos quedaron tendidos en el suelo, uno cerca del otro, detrás del muro de la Escuela Jaime Olarte. Vecinos aseguran que se escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Aún se está a la espera de que lleguen miembros de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico. Tras el crimen, trascendió que los jóvenes serían estudiantes del Instituto Perla del Ulúa y que justamente este martes 26 de mayo debían asistir vestidos de color.