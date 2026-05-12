“Sabemos que es inocente”: apoyo a Adán Fúnez frente a juzgados de La Ceiba

La Ceiba, Honduras.- Amigos y familiares del exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez, llegaron este martes a los juzgados de La Ceiba, donde se desarrolla la audiencia de declaración de imputado por el asesinato del ambientalista Juan Antonio López.

En las afueras de los tribunales, varias personas expresaron su respaldo al exedil y aseguraron que es inocente de los señalamientos que enfrenta por este crimen que conmocionó al país.

“Don Adán tiene un pueblo que lo quiere mucho, que sea Dios quien ponga la mano sobre un juez y que aquí se haga justicia y que no vaya a ser una persecución política”, manifestó una ciudadana que acudió a apoyar al exfuncionario.