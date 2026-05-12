“Sabemos que es inocente”: apoyo a Adán Fúnez frente a juzgados de La Ceiba

La Ceiba, Honduras.- Amigos y familiares del exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez, llegaron este martes a los juzgados de La Ceiba, donde se desarrolla la audiencia de declaración de imputado por el asesinato del ambientalista Juan Antonio López.
En las afueras de los tribunales, varias personas expresaron su respaldo al exedil y aseguraron que es inocente de los señalamientos que enfrenta por este crimen que conmocionó al país.
“Don Adán tiene un pueblo que lo quiere mucho, que sea Dios quien ponga la mano sobre un juez y que aquí se haga justicia y que no vaya a ser una persecución política”, manifestó una ciudadana que acudió a apoyar al exfuncionario.
“Soy amiga desde hace 26 años de Adán Fúnez y sé de su inocencia, por eso estamos aquí. Yo sé que él es inocente, que esto se va a aclarar porque no pueden implicar a una persona si no tienen pruebas y yo sé que no las tienen”, expresó.
Adán Fúnez fue capturado la mañana de este martes durante un operativo policial realizado en Tocoa, Colón. Las autoridades lo señalan por el delito de asesinato en perjuicio del ambientalista Juan López, ocurrido el 14 de septiembre de 2024.
Juan López era reconocido por sus denuncias relacionadas con supuestas irregularidades en proyectos mineros y por su defensa de los recursos naturales en la zona del Bajo Aguán.
En el mismo operativo también fueron detenidos Héctor Eduardo Méndez y Juan Ángel Ramos Gallegos, quienes, según las autoridades, estarían vinculados al crimen como presuntos autores intelectuales.
Hasta el momento, la defensa del exalcalde no ha brindado declaraciones oficiales sobre los señalamientos presentados por el Ministerio Público (MP).