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Exjugador del Real Madrid critica fuertemente a Vinicius: "Verlo jugar me enfurece"

Tras la derrota ante el Bayern en Champions, un exfutbolista del club blanco arremetió contra el brasileño recriminando su actitud en la cancha

  • Actualizado: 08 de abril de 2026 a las 13:06
Exjugador del Real Madrid critica fuertemente a Vinicius: Verlo jugar me enfurece

Vinicius recibió silbidos del público en el Santiago Bernabéu.

 Foto: EFE

Madrid, España.- La derrota 1-2 del Real Madrid ante el Bayern Múnich en Champions League dejó un mal sabor de boca entre la afición madridista, la cual llegó a cuestionar a algunos futbolistas por su actuación en la cancha del Santiago Bernabéu.

Inesperadamente, uno de los jugadores que fue blanco de los señalamiento fue Vinicius Jr., quien recibió muchas críticas por su rendimiento en el decisivo duelo ante los bávaros.

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Una de las voces dentro del madridismo que arremetió fuertemente contra Vini fue el exfutbolista blanco Rafael Van der Vaart. El neerlandés actualmente es comentarista en su país y aprovechó esta faceta para dejar contundentes declaraciones contra el atacante sudamericano.

"Es horrible. Verlo jugar me enfurece. Es un jugador fantástico, pero cada vez que toca el balón, aunque sea un leve toque, se tira al suelo esperando que le saquen tarjeta roja al rival y luego se levanta como si nada. Eso es lo que me entristece de él", declaró Van der Vaart.

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"En el Real Madrid puedes jugar mal todo el partido y a la afición no le importa, porque sabe que de repente puede explotar y cambiar el partido. En el Bayern no es así", agregó el exfutbolista.

Vinicius Jr. fue uno de los más señalados por la afición madridista en el Santiago Bernabéu, hasta el punto de que un sector de la grada llegó a silbarle en señal de reclamo.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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