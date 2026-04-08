Exjugador del Real Madrid critica fuertemente a Vinicius: "Verlo jugar me enfurece"

Madrid, España.- La derrota 1-2 del Real Madrid ante el Bayern Múnich en Champions League dejó un mal sabor de boca entre la afición madridista, la cual llegó a cuestionar a algunos futbolistas por su actuación en la cancha del Santiago Bernabéu. Inesperadamente, uno de los jugadores que fue blanco de los señalamiento fue Vinicius Jr., quien recibió muchas críticas por su rendimiento en el decisivo duelo ante los bávaros.

Una de las voces dentro del madridismo que arremetió fuertemente contra Vini fue el exfutbolista blanco Rafael Van der Vaart. El neerlandés actualmente es comentarista en su país y aprovechó esta faceta para dejar contundentes declaraciones contra el atacante sudamericano. "Es horrible. Verlo jugar me enfurece. Es un jugador fantástico, pero cada vez que toca el balón, aunque sea un leve toque, se tira al suelo esperando que le saquen tarjeta roja al rival y luego se levanta como si nada. Eso es lo que me entristece de él", declaró Van der Vaart.