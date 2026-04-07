Arbeloa amenaza al Bayern en Champions, habla sobre el desempeño de Mbappé y figura es baja

El Real Madrid fue derrotado 1-2 en el Brenabéu con una gran noche de Manuel Neuer y ahora tendrá que remontar la eliminatoria para alcanzar los cuartos de final. Arbeloa, declaró en rueda de prensa que sus jugadores ya le han dicho que van a ganar en el Allianz Arena.

Madrid, España.- Álvaro Arbeloa , entrenador del Real Madrid , se mostró optimista de cara al partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputará ante el Bayern en Múnich y dijo que si hay un equipo que puede ganar al Bayern ante su público, ese es el suyo.

"Podríamos haber tenido mas suerte en la segunda parte. Nos hemos enfrentado a un grandísimo equipo. Hemos tenido dos errores, dos perdidas que teníamos que evitar, teníamos que estar más cerrados. Si cometes estos errores, lo pagas. Hemos metido un gol que nos da esperanzas. No va a ser fácil, pero si hay un equipo que puede ganar en Múnich, ese es el Real Madrid", dijo.

"Tengo jugadores con mucha personalidad Lo primero que me han dicho es que vamos a ganar allí. Somos el Real Madrid, no hay miedo, sabemos de la dificultad y del contexto y vamos a ir a por ello, agregó.

También habló del partido que completó Kylian Mbappé, autor del gol de su equipo y frenado en varias ocasiones por Neuer: "He visto un Mbappé muy comprometido en todas las tareas y capaz de desequilibrar. Es el mejor del mundo, una amenaza constante. Es el Mbappé que queremos ver, un Mbappé que quiere ser Mbappé todos los días".

Además, lamentó que Tchouaméni viera una cartulina amarilla que, a su juicio no fue justa, y dijo que un jugador del Bayern Múnich mereció una cartulina roja por una dura entrada sobre Mbappé.

Preguntado por las cosas a las que se aferra para poder ganar en Múnich, indicó que sus jugadores son su principal activo y explicó que durante el choque de ida algunos errores que hablaron antes del choque, castigaron a su equipo.

"Ha habido situaciones con 1-2 que ha habido ansias por empatar. Hay que tener más cabeza fría, un 1-3 habría sido más difícil. Una pena no haber aprovechado alguna ocasión más, pero tengo mucha confianza de ir a Alemania y ganar", explicó.

"Hemos hablado al descanso que cuando recuperas el balón después de correr sin estar fresco, hay que dar opciones al poseedor. Si no lo haces estas continuamente defendiendo. No es fácil. Los jugadores aprietan agresivo, necesitamos jugadores que quieran, la pidan, descansar con balón, amenazarles y lo hemos hecho mejor en la segunda parte. Esa ha sido una de las claves de la mejora", apuntó.

"Todos los goles son errores, el 99 por ciento. Y no uno, varios. Son situaciones que habíamos hablado cuando intentas sacar el balón y ellos te aprietan hay que tener cuidado porque va a haber perdidas. Hay que estar preparado para cerrarte muy pronto y no tener mucha gente delante del balón. Ha pasado, no teníamos gente para cerrar la pérdida. A veces no es importante la pérdida, sino como reaccionas a la pérdida. Si estás muy abierto en una pérdida, te hacen goles", añadió.