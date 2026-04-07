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Concierto de Jesse & Joy en Honduras 2026: fecha, lugar y precios de boletos

El evento, organizado por CR Entertainment y Conciertos Honduras, promete una experiencia íntima con sus mayores éxitos y nuevas canciones

  • Actualizado: 07 de abril de 2026 a las 15:17
Concierto de Jesse & Joy en Honduras 2026: fecha, lugar y precios de boletos

Los boletos están en su etapa final de venta, con localidades disponibles y promociones vigentes desde Semana Santa.

 Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- El dúo mexicano Jesse & Joy confirmó su regreso a Honduras con su gira “El Despecho Tour”, cuya presentación está programada para el próximo 10 de abril en el Coliseo Nacional de Ingenieros, donde ofrecerán un espectáculo cargado de sus más grandes éxitos.

La presentación, organizada por CR Entertainment y Conciertos Honduras, promete una experiencia íntima y emocional para los asistentes, en medio de una alta demanda de boletos, que ya se encuentran en su fase final de venta.

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Los organizadores informaron que las entradas están disponibles a través de la plataforma digital y en puntos físicos autorizados, en tres localidades: Experiencia CR, Heart Lovers y Gradería. Además, durante el periodo de Semana Santa se habilitó una promoción del 50% de descuento al pagar con tarjetas de crédito o débito.

“El Despecho Tour” reúne algunos de los temas más emblemáticos del dúo, entre ellos “¡Corre!”, “Espacio Sideral”, “La de la Mala Suerte”, “Dueles”, “Chocolate” y “¿Con Quién se Queda el Perro?”, los cuales serán interpretados en un formato que incluye secciones acústicas y momentos especiales dentro del espectáculo.

El concierto también incorpora un segmento de música regional mexicana con covers del cantante Pepe Aguilar, así como interpretaciones del más reciente material discográfico del dúo, titulado Lo que nos faltó decir.

Integrado por los hermanos Jesse y Joy Huerta, el proyecto musical inició en 2005 y desde entonces ha logrado posicionarse como uno de los referentes del pop latino, con múltiples reconocimientos y una sólida presencia en plataformas digitales.

Las productoras destacaron que este tipo de eventos contribuye a dinamizar la economía local y fortalecer la industria del entretenimiento en el país, al tiempo que generan espacios de recreación para el público hondureño.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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