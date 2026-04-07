“El 85”, fundador del CJNG, se declarará culpable en corte de Estados Unidos

Washington, Estados Unidos.- Erick Valencia Salazar, alias “El 85” y uno de los fundadores del Cártel Jalisco Nueva Generación, se declarará culpable este martes 7 de abril ante una corte federal en Washington, como parte de un acuerdo alcanzado con fiscales estadounidenses, según reportes de medios internacionales. La audiencia, considerada clave en el proceso judicial, servirá para formalizar los términos del acuerdo, incluyendo el grado de cooperación del narcotraficante y los beneficios penales que podría recibir, entre ellos una posible reducción de condena.

De acuerdo con las acusaciones en su contra, Valencia Salazar participó en la importación de cocaína hacia Estados Unidos desde 2003, lo que lo convirtió durante años en uno de los principales objetivos de las autoridades de ese país, que ofrecían hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su captura.

Acuerdos para reducir condena

La decisión de “El 85” se enmarca en una tendencia creciente entre líderes del narcotráfico mexicano que optan por declararse culpables y colaborar con la justicia estadounidense. Casos recientes incluyen a Ismael Zambada García y Ovidio Guzmán López, quienes también han accedido a acuerdos con fiscales a cambio de beneficios judiciales. Valencia Salazar fue una figura clave en la evolución del crimen organizado en México. Junto a Nemesio Oseguera Cervantes, fundó el CJNG en la década de los 2000, organización que con el tiempo se consolidó como una de las más poderosas del país. Previo a ello, impulsó la creación de “Los Matazetas”, un grupo armado que operó inicialmente como brazo del Cártel de Sinaloa, conocido por su confrontación directa contra Los Zetas. Sin embargo, tras salir de prisión en 2017, “El 85” rompió con “El Mencho” y creó el Cártel Nueva Plaza, desatando una disputa violenta contra el CJNG, principalmente en el estado de Jalisco.

Capturas y extradición