¡Olimpia y Motagua suben! Así quedó el ranking de clubes de centroamericanos 2026

Estos son los mejores clubes de Centroamérica, según la Concacaf. ¿En qué lugar están Olimpia y Motagua?
15. En el puesto número 15 aparece de forma sorpresiva el Cobán Imperial de Guatemala, equipo que con respecto al año anterior escaló una posición y eso le bastó para superar a un histórico de su país como el Comunicaciones.
14. Por el fútbol panameño aparece como representante el Sporting San Miguelito, club que viene de tener una buena actuación en la Champions Cup, en donde le hizo frente a Los Ángeles Galaxy y terminó quedándose fuera por goles de visitante.
13. A pesar de bajar tres lugares, el Deportivo Mixco de Guatemala se mantiene en la lista de los mejores clubes de Centroamérica.
12. El Real España ganó puntos gracias a sus grandes actuaciones en el 2025, en donde alcanzó las semifinales de la Copa Centroamericana. La Máquina logró escalar tres peldaños.
11. El Marathón tuvo una drástica caída de seis lugares para quedarse fuera del "Top 10" de los mejores clubes centroamericanos. El hecho de no disputar competiciones internacionales le afectó considerablemente al Monstruo.
10. Xelajú, reciente finalista de la Copa Centroamericana, bajó un lugar en la clasificación a pesar de haber estado muy cerca del título el año pasado y de plantarle cara al Monterrey en la Champions Cup.
9. El Cartaginés de Costa Rica atraviesa un gran momento en la liga tica y además le arrancó un empate al Vancouver Whitecaps en la Champions Cup, lo cual le valió para subir tres lugares.
8. A pesar de quedar eliminado de la Champions Cup en repechaje, el Motagua logró subir un lugar en el ranking y está en el octavo lugar de los mejores clubes de Centroamérica.
7. El Plaza Amador de Panamá tuvo una subida considerable en el ranking de Concacaf a pesar de no lograr avanzar a las semifinales de la Copa Centroamericana y quedarse fuera de la Champions Cup.
6. El Antigua FC de Guatemala, exequipo de Javier López, entrenador del Motagua, confirma que es uno de los equipos más sólidos del fútbol chapín tras subir cinco puestos.
5. Pero el club guatemalteco mejor clasificado es el Municipal, actual subcampeón en su país.
4. En el cuarto puesto está el Herediano de Costa Rica, que para este año logró subir dos puestos.
3. Iniciando el podio está el Saprissa, que a pesar de un desilusionante 2025 logró subir una posición en el ranking de Concacaf.
2. Ubicado como el mejor equipo de Honduras y a las puertas del primer puesto está el Olimpia con 1,147 puntos. Los Leones cayeron en semifinales de la Copa Centroamericana y se quedaron en la primera ronda de la Champions Cup ante el América.
1. Y una vez más aparece como el mejor club de Centroamérica la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, tricampeón de la Copa Centroamericana y campeón actual de la liga de su país. Los "Manudos" le sacan nueve puntos de ventaja al Olimpia en el ranking.