  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

¡Olimpia y Motagua suben! Así quedó el ranking de clubes de centroamericanos 2026

Como es una costumbre cada año, la Concacaf dio a conocer el ranking de clubes en Centroamérica, en donde Olimpia y Motagua lograron escalar en la tabla

  • Actualizado: 07 de abril de 2026 a las 13:34
¡Olimpia y Motagua suben! Así quedó el ranking de clubes de centroamericanos 2026
1 de 16

Estos son los mejores clubes de Centroamérica, según la Concacaf. ¿En qué lugar están Olimpia y Motagua?

 Foto: El Heraldo
¡Olimpia y Motagua suben! Así quedó el ranking de clubes de centroamericanos 2026
2 de 16

15. En el puesto número 15 aparece de forma sorpresiva el Cobán Imperial de Guatemala, equipo que con respecto al año anterior escaló una posición y eso le bastó para superar a un histórico de su país como el Comunicaciones.
¡Olimpia y Motagua suben! Así quedó el ranking de clubes de centroamericanos 2026
3 de 16

14. Por el fútbol panameño aparece como representante el Sporting San Miguelito, club que viene de tener una buena actuación en la Champions Cup, en donde le hizo frente a Los Ángeles Galaxy y terminó quedándose fuera por goles de visitante.
¡Olimpia y Motagua suben! Así quedó el ranking de clubes de centroamericanos 2026
4 de 16

13. A pesar de bajar tres lugares, el Deportivo Mixco de Guatemala se mantiene en la lista de los mejores clubes de Centroamérica.
¡Olimpia y Motagua suben! Así quedó el ranking de clubes de centroamericanos 2026
5 de 16

12. El Real España ganó puntos gracias a sus grandes actuaciones en el 2025, en donde alcanzó las semifinales de la Copa Centroamericana. La Máquina logró escalar tres peldaños.

 Foto: El Heraldo
¡Olimpia y Motagua suben! Así quedó el ranking de clubes de centroamericanos 2026
6 de 16

11. El Marathón tuvo una drástica caída de seis lugares para quedarse fuera del "Top 10" de los mejores clubes centroamericanos. El hecho de no disputar competiciones internacionales le afectó considerablemente al Monstruo.

 Foto: El Heraldo
¡Olimpia y Motagua suben! Así quedó el ranking de clubes de centroamericanos 2026
7 de 16

10. Xelajú, reciente finalista de la Copa Centroamericana, bajó un lugar en la clasificación a pesar de haber estado muy cerca del título el año pasado y de plantarle cara al Monterrey en la Champions Cup.

 Foto: Concacaf
¡Olimpia y Motagua suben! Así quedó el ranking de clubes de centroamericanos 2026
8 de 16

9. El Cartaginés de Costa Rica atraviesa un gran momento en la liga tica y además le arrancó un empate al Vancouver Whitecaps en la Champions Cup, lo cual le valió para subir tres lugares.
¡Olimpia y Motagua suben! Así quedó el ranking de clubes de centroamericanos 2026
9 de 16

8. A pesar de quedar eliminado de la Champions Cup en repechaje, el Motagua logró subir un lugar en el ranking y está en el octavo lugar de los mejores clubes de Centroamérica.

 Foto: El Heraldo
¡Olimpia y Motagua suben! Así quedó el ranking de clubes de centroamericanos 2026
10 de 16

7. El Plaza Amador de Panamá tuvo una subida considerable en el ranking de Concacaf a pesar de no lograr avanzar a las semifinales de la Copa Centroamericana y quedarse fuera de la Champions Cup.
¡Olimpia y Motagua suben! Así quedó el ranking de clubes de centroamericanos 2026
11 de 16

6. El Antigua FC de Guatemala, exequipo de Javier López, entrenador del Motagua, confirma que es uno de los equipos más sólidos del fútbol chapín tras subir cinco puestos.
¡Olimpia y Motagua suben! Así quedó el ranking de clubes de centroamericanos 2026
12 de 16

5. Pero el club guatemalteco mejor clasificado es el Municipal, actual subcampeón en su país.
¡Olimpia y Motagua suben! Así quedó el ranking de clubes de centroamericanos 2026
13 de 16

4. En el cuarto puesto está el Herediano de Costa Rica, que para este año logró subir dos puestos.
¡Olimpia y Motagua suben! Así quedó el ranking de clubes de centroamericanos 2026
14 de 16

3. Iniciando el podio está el Saprissa, que a pesar de un desilusionante 2025 logró subir una posición en el ranking de Concacaf.
¡Olimpia y Motagua suben! Así quedó el ranking de clubes de centroamericanos 2026
15 de 16

2. Ubicado como el mejor equipo de Honduras y a las puertas del primer puesto está el Olimpia con 1,147 puntos. Los Leones cayeron en semifinales de la Copa Centroamericana y se quedaron en la primera ronda de la Champions Cup ante el América.

 Foto: El Heraldo
¡Olimpia y Motagua suben! Así quedó el ranking de clubes de centroamericanos 2026
16 de 16

1. Y una vez más aparece como el mejor club de Centroamérica la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, tricampeón de la Copa Centroamericana y campeón actual de la liga de su país. Los "Manudos" le sacan nueve puntos de ventaja al Olimpia en el ranking.
Cargar más fotos