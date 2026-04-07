Las nuevas fotos del lado oculto de la Luna captadas por Artemis II

Cuarenta minutos sin señal, sin voz, sin datos, sin contacto con la Tierra. Eso fue lo que vivió la tripulación de Artemis II mientras cruzaba el lado oculto de la Luna, y cuando volvieron a aparecer del otro lado, traían algo extraordinario: nuevas fotografías de ese rincón del cosmos que la NASA compartió recientemente. A continuación las imágenes.
Entre las fotografías figura una "selfie" de la Tierra tomada desde el hemisferio más lejano del satélite.
La nave Orion no aterrizó ni se detuvo. Pasó a entre 6,000 y 7,000 kilómetros de la superficie lunar, una distancia que, en términos espaciales, es casi rozar. Pero fue más que suficiente para tener una perspectiva que pocos seres humanos han conocido.
Desde esa posición, los astronautas sacaron cámaras profesionales con teleobjetivos y se pusieron a trabajar. El resultado: imágenes de la accidentada topografía lunar con una claridad que ninguna misión tripulada anterior había logrado registrar.
Otros exploradores ya habían cruzado ese hemisferio oculto. La diferencia esta vez es la tecnología. Lo que antes se veía borroso o simplemente no se podía capturar, ahora queda grabado con una nitidez que los científicos llevaban décadas esperando.
Las fotografías que trajeron de vuelta ya están siendo analizadas.
Para los especialistas, serán una herramienta clave para actualizar y afinar los mapas lunares, que hoy son mucho más que guías de navegación: son la base sobre la que se planifica el futuro de la exploración espacial.
Los expertos refieren que las nuevas imágenes de Artemis II son, entonces, mucho más que fotografías. Son datos. Son puntos de referencia para una exploración que recién está comenzando.
Por su parte, la misión regresará a la Tierra con más que recuerdos de haber estado en la Luna.
Regresa con evidencia de que el lado oculto de la Luna ya no es tan oculto.
Mientras tanto, las imágenes que han sido compartidas por la NASA a través de sus redes oficiales, siguen siendo tendencia en las diversas plataformas.
La comunidad científica y los amantes del cosmos continúan a la expectativa de la misión Artemis II, cometido que se espera que finalice el próximo 10 de abril, según lo programado.