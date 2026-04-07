Las nuevas fotos del lado oculto de la Luna captadas por Artemis II

Cuarenta minutos sin señal, sin voz, sin datos, sin contacto con la Tierra. Eso fue lo que vivió la tripulación de Artemis II mientras cruzaba el lado oculto de la Luna, y cuando volvieron a aparecer del otro lado, traían algo extraordinario: nuevas fotografías de ese rincón del cosmos que la NASA compartió recientemente. A continuación las imágenes.