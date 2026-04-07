Primer ministro de Pakistán pide a Trump extender ultimátum a Irán dos semanas

Estados Unidos.- El primer ministro de Pakistán, Shebbaz Sharif, pidió este martes al presidente estadounidense, Donald Trump, que extienda su ultimátum a Irán dos semanas más para permitir la continuación de los esfuerzos diplomáticos en los que media su país.

"Para que la diplomacia siga su curso, solicito encarecidamente al presidente Trump que amplíe el plazo dos semanas", urgió Sharif en un mensaje en X, en el que también pidió a Irán que abra el estrecho durante ese mismo período como "un gesto de buena voluntad".