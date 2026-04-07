¿Qué necesita el Real Madrid para avanzar a semifinales tras caer ante el Bayern?

Madrid, España.- El Real Madrid sufrió un duro revés en casa tras caer 1-2 ante el Bayern Múnich, viendo así muy complicadas sus opciones de mantenerse con vida en la Champions League, la competición por la que apuesta el conjunto blanco para salvar la temporada.
Después de 14 años, el conjunto bávaro volvió a derrotar al cuadro merengue y parece enfilado a acabar con la paternidad de los españoles en las últimas series de eliminación directa en las que se han enfrentado.
El equipo del sur de Alemania logró silenciar el Santiago Bernabéu con los goles de Luis Díaz y Harry Kane, pero Kylian Mbappé encendió la llama de la esperanza al marcar el gol del descuento en el cierre del partido.
¿Qué necesita el Real Madrid para clasificar?
Tras haber perdido en el duelo de ida, el Real Madrid queda obligado a ganar en el Allianz Arena para mantenerse con vida en la máxima competición europea.
Los de Álvaro Arbeloa necesitan ganar por dos goles para concretar una nueva remontada en Champions y dejar en el camino al Bayern Múnich.
En el caso de ganar por la mínima, y al no contar el gol de visitante, los de la capital española forzarán el alargue de 30 minutos en el Allianz Arena.
Por su parte, al Bayern le basta con un empate para sentenciar el destino de los blancos y mantenerse en la carrera por levantar "La Orejona". El ganador de esta llave se enfrentará en semfinales al vencedor del duelo entre Liverpool y PSG.