De héroe en Champions ante el Bayern a agente libre en Qatar: la nueva vida de Joselu

Esta es la actualidad de Joselu, héroe en la última eliminatoria que disputó el Real Madrid ante el Bayern Múnich.
En 2024 Joselu se convirtió en el inesperado héroe de la Champions número 15 del Real Madrid. Cuando todo parecía perdido ante el Bayern Múnich, el espigado delantero español entró desde el banco de suplentes para obrar el milagro y marcar dos goles en los últimos minutos para clasificar al Madrid a la final de Wembley.
Semanas después ocurrió lo que muchos esperaban. El Madrid ganó, otra vez, la Champions League para seguir acrecentando su palmarés europeo. Si bien no fue protagonista en la final, el aporte de Joselu fue valioso.
Pero a pesar de ser uno de los héroes de la última Champions del Real Madrid, Joselu no continuó en la Casa Blanca y se marchó al fútbol de Qatar para iniciar una nueva vida en Medio Oriente.
Joselu fichó por el Al Gharafa de Qatar, país al que se mudó junto a su esposa e hijos tras cumplir su sueño de ganar la Champions League vestido de blanco.
En su primera temporada en el millonario país asiático, el veterano atacante conquistó un título con Al Gharafa, reconociendo que le costó un poco adaptarse a su nuevo hogar.
A pesar de ello, Joselu ha tenido la oportunidad de visitar diferentes lugares de Qatar, señalando que es un país "bastante abierto" y dejando a un lado los cuestionamientos que existen sobre el país.
Asimismo, el exjugador ha presenciado algunos de los grandes eventos deportivos que cada año se disputan en la nación asiática, entre ellos el Gran Premio de la Fórmula 1.
Asimismo, se le ve con frecuencia caminando por las calles del país en sus tiempos libres.
Por otra parte, el futbolista ha aprovechado su estancia en Medio Oriente para visitar lugares paradisíacos en el continente asiático.
El exjugador del Real Madrid suele compartir junto a sus amigos y familia en tiempo libre en Qatar, sin embargo, todo parece indicar que su aventura está por terminar.
Joselu no renovará contrato con Al Gharafa y será agente libre a partir del verano de 2026. Tras conocerse esta noticia, su nombre suena con fuerza para llegar a diferentes clubes en Europa.
Con 35 años, el delantero español es altamente cotizado por su olfato goleador y buen juego aéreo, lo que lo hace una opción bastante interesante durante el mercado de fichajes.
El atacante español guarda un profundo cariño por el Real Madrid, en donde la afición merengue tiene gratos recuerdos de su etapa con la camiseta blanca.