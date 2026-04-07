Las lesiones más escalofriantes que han ocurrido en el fútbol hondureño

A continuación repasamos las acciones más estremecedoras que se han dado en partidos de la Liga Nacional y de la Selección de Honduras.
Durante un partido entre Marathón y Motagua, correspondiente al Torneo Clausura 2026, el portero uruguayo Kerpo de León tuvo un fuerte choque con el atacante verdolaga Mitchell Brown. El charrúa recibió un duro golpe en la garganta, lo cual le provocó dificultades para respirar.
Aquella acción estuvo a punto de costarle la vida a Kerpo de León, quien tras perder el conocimiento tuvo que ser trasladado de emergencia hacia un centro asistencial. Afortunadamente, el guardameta logró recuperarse, pero al poco tiempo decidió colgar los guantes y hoy en día radica en Comayagua, en donde es propietario de un restaurante.
En las semifinales del Torneo Clausura 2015, el defensor de Motagua, Ricardo Barrios, sufrió una terrible caída tras disputar un balón aéreo con Erick Andino Portillo, la cual le provocó una luxofractura en el codo izquierdo que lo dejó fuera de las canchas por varios meses.
Un caso similar vivió Porciano Ávila, futbolista del Vida que se dislocó el codo después de sufrir una dura caída en un partido ante Motagua.
Roger Mondragón era una de las joyas de la cantera del Motagua y tenía una gran proyección dentro del equipo Azul Profundo hasta que una infortunada acción trunco sus sueños.
Durante un partido de Liga Nacional ante el desaparecido Necaxa, el futbolista sufrió una dura barrida por parte de Luis "Güicho" Guzmán, la que terminó provocándole una lesión en la tibia que prácticamente terminó con su prometedora carrera futbolística.
En 2017, Rubilio Castillo sufrió una lesión que lo apartó del resto de la temporada con Motagua. El máximo goleador histórico del Mimado, hoy en las filas del Marathón, sufrió una luxofractura de peroné en un partido ante Real Sociedad.
El futbolista abandonó la cancha entre lágrimas en aquel momento. Afortunadamente logró recuperarse pronto y retomar su mejor nivel.
En 2015 el jugador de la Real Sociedad, Robbie Matute, sufrió una de las lesiones más escalofriantes que se recuerden en el fútbol hondureño. Cuando saltó para despejar el balón el defensor tuvo una mala caída que le provocó una fractura de tibia y peroné, dejando conmocionados a todos los presentes en el estadio Francisco Martínez Durón.
Donis Escober pasó por un momento complicado tras un fuerte choque con el delantero Carlos Bernárdez, en donde se llevó la peor parte y terminó con una fractura en el pómulo.
Escober abandonó la cancha dejando imágenes estremecedoras, pero afortunadamente se pudo recuperar pronto, aunque por un tiempo tuvo que utilizar una máscara protectora.
Quizás la lesión más recordada en el fútbol hondureño fue la de Luis Garrido en un partido eliminatorio ante México. El aguerrido jugador catracho, en una acción fortuita, chocó con Javier Aquino, quien cayó sobre su rodilla que lo dejó nueve meses fuera de las canchas.
Las imágenes de la acción le dieron la vuelta al mundo y hasta hoy es considerada como una de las peores lesiones en la historia del fútbol. Afortunadamente, Garrido pudo volver a las canchas, pero ya no fue el mismo desde entonces.
Y ahora la más reciente de todas. Fabricio Silva tuvo que abandonar la cancha en el partido ante Real España tras una dura caída que le provocó una fractura en su pierna.
El uruguayo tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital en San Pedro Sula y recientemente el Juticalpa ha comunicado que el jugador estará de baja por varios meses tras ser sometido a una cirugía.