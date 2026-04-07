Las lesiones más escalofriantes que han ocurrido en el fútbol hondureño

En 2015 el jugador de la Real Sociedad, Robbie Matute, sufrió una de las lesiones más escalofriantes que se recuerden en el fútbol hondureño. Cuando saltó para despejar el balón el defensor tuvo una mala caída que le provocó una fractura de tibia y peroné, dejando conmocionados a todos los presentes en el estadio Francisco Martínez Durón.