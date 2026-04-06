Mbappé y Lamine Yamal lo lamentan: El drástico cambio de reglas en entrega del Balón de Oro

La entrega del Balón de Oro tendrá nuevas reglas para ediciones futuras. Aquí te mostramos los requisitos que deberá cumplir el ganador.
El premio individual más prestigioso del fútbol mundial, el Balón de Oro, entrará en una nueva etapa a partir de su próxima edición con una modificación estructural en sus criterios de evaluación.
El francés Dembélé es el vigente Balón de Oro luego de su enorme temporada con la camiseta del PSG.
De acuerdo con las nuevas directrices, el jurado compuesto por periodistas internacionales deberá otorgar un peso determinante a las actuaciones en partidos de alto impacto
Esto incluye finales de torneos, clásicos de gran rivalidad, rondas eliminatorias de la UEFA Champions League y encuentros decisivos en competiciones de selecciones como la Copa del Mundo de la FIFA.
En este nuevo modelo, no bastará con destacar de forma sostenida durante la temporada regular; será imprescindible marcar diferencias cuando la presión es máxima y los títulos están en juego.
Este cambio representa un giro significativo respecto a ediciones anteriores del premio, donde el sistema de votación fue objeto de críticas por otorgar un valor excesivo a las estadísticas acumuladas, como goles y asistencias en el año calendario.
En muchos casos, dichos registros se producían frente a rivales de menor jerarquía en ligas domésticas, lo que terminaba favoreciendo principalmente a delanteros de clubes dominantes, en detrimento de jugadores de otras posiciones cuyo impacto no siempre se reflejaba en números.
Con la implementación de este nuevo criterio, las actuaciones ante equipos de menor nivel perderán peso en la valoración global para el Balón de Oro.
En consecuencia, un futbolista que acumule cifras destacadas pero no logre replicar ese rendimiento en partidos decisivos verá reducidas sus opciones frente a aquellos que sí logren ser determinantes en momentos clave.
Este enfoque pretende además equilibrar la balanza entre distintas posiciones dentro del campo, abriendo la puerta a que defensores, mediocampistas o incluso porteros tengan mayores opciones si su impacto resulta decisivo en instancias cruciales.
Otro de los objetivos de esta reforma es unificar el criterio de los votantes y reducir las polémicas recurrentes que han marcado varias ediciones recientes.
El eterno debate entre premiar al “mejor jugador del mundo” o al futbolista con los “mejores números” ha generado divisiones tanto en la prensa como entre aficionados.
En este contexto, figuras de talla mundial como Erling Haaland, Kylian Mbappé o Lamine Yamal reciben un mensaje directo y contundente. Más allá de sus impresionantes cifras individuales, el camino hacia el Balón de Oro en 2026 estará marcado por su capacidad de decidir partidos grandes, aparecer en finales y liderar a sus equipos en las instancias donde se define la gloria.
Con este nuevo marco, se intenta establecer una línea más clara: el Balón de Oro debe reconocer a quien realmente marque la diferencia en los momentos que definen la historia de una temporada.