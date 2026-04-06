Mbappé y Lamine Yamal lo lamentan: El drástico cambio de reglas en entrega del Balón de Oro

En este contexto, figuras de talla mundial como Erling Haaland, Kylian Mbappé o Lamine Yamal reciben un mensaje directo y contundente. Más allá de sus impresionantes cifras individuales, el camino hacia el Balón de Oro en 2026 estará marcado por su capacidad de decidir partidos grandes, aparecer en finales y liderar a sus equipos en las instancias donde se define la gloria.