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De robar un papelito a viajar al Mundial: el recogepelotas que es héroe en Bosnia

En un abrir y cerrar de ojos, Afan Cizmic pasó de ser un simple recogepelotas a poder viajar al Mundial junto a la selección de Bosnia tras esconderle un papel a Donnarumma

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 15:11
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Conoce la historia de Afan Cizmic, el recogepelotas que "ayudó" a Bosnia a clasificar al Mundial 2026.

 Fotos: Cortesía
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El 31 de marzo de 2026 será una fecha para enmarcar en la historia de Bosnia y Herzegovina. El pequeño país de los Balcanes, contra todo pronóstico, dejó fuera a Italia de un Mundial por tercera edición consecutiva y garantizó su segunda participación en la Copa del Mundo.

 Foto: EFE
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El partido ante los italianos se terminó definiendo en los penales, en donde la suerte estuvo del lado de los bosnios, quienes tuvieron una inesperada "ayuda" por parte de un extraño protagonista.

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Tras la histórica clasificación a la Copa del Mundo, el nombre de Afan Cizmic comenzó a ganar mucha fama en los Balcanes. Resulta que el joven recogepelotas de 14 años hizo una "jugada clave" en el partido tras ocultarle un papelito a Gianluigi Donnarumma.

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¿Qué era el papelito que le escondieron a Donnarumma? Era donde tenía anotados los lugares hacia donde iban a patear los lanzadores de Bosnia durante la tanda de penales.

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El gesto de Afan, aunque no parezca, fue clave para descolocar al portero italiano, que no pudo atajar ningún lanzamiento y mucho menos evitar la eliminación de la "Azzurra".

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La acción del joven no pasó desapercibida en su país, hasta el punto de que fue invitado a un programa televisivo en donde le propusieron ir al Mundial junto a la selección bosnia.

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"Miró por todas partes, incluso culpó a seguridad. Estaba enojado y decepcionado”, narró el chico en la televisión bosnia mientras relataba cómo fue el momento en el que le escondió la "chepia" a Donnarumma.

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Posteriormente agregó: “Al llegar a casa, le enseñé el documento a mi padre. Acordamos subastarla y donar todo el dinero recaudado a causas humanitarias”.

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El joven de 14 años mostró su deseo por ayudar a los más necesitados con el dinero que logre recaudar subastando la hoja de penaleros que tenía Donnarumma.

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Con una historia bastante peculiar, en un abrir y cerrar de ojos Afan Cizmic pasó de ser un simple recogepelotas a estar a las puertas de viajar al Mundial en Norteamérica junto a la selección de Bosnia y Herzegovina.

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Aunque no aceptó inmediatamente la propuesta, todo parece indicar que Afan Cizmic formará parte de la delegación bosnia que viajará al Mundial 2026.

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