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Kilvett Bertrand padre criticado por nuevo "trabajo" en el Gobierno de Honduras: ¿Qué sucedió?

Su presencia se dio durante el amistoso entre Honduras y Perú, disputado en España y que terminó 2-2

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 13:54
Kilvett Bertrand padre criticado por nuevo trabajo en el Gobierno de Honduras: ¿Qué sucedió?
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El comentarista deportivo Kilvett Bertrand regresó a la televisión, pero desata polémica por su hijo. Esto dicen sobre su nuevo "trabajo" en el Gobierno de Honduras.

 Fotos: Cortesía.
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El nombre de Kilvett Bertrand ha vuelto a tomar protagonismo en el ambiente deportivo de Honduras.
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Su reaparición ha despertado nostalgia y expectativa entre los aficionados al deporte en nuestro país.
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En las últimas horas, el experimentado comentarista se convirtió en tendencia en redes sociales.
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Bertrand participó en una transmisión especial del Canal del Gobierno.
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Su presencia se dio durante el amistoso entre Honduras y Perú, disputado en España y que terminó 2-2.
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El medio estatal celebró su regreso destacándolo como una leyenda de la crónica deportiva.
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Para muchos seguidores, escuchar su voz representa un viaje a la época dorada del fútbol hondureño.
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Con más de cinco décadas de trayectoria, es considerado un referente histórico en radio y televisión deportiva.
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A lo largo de su carrera, cubrió eventos de gran relevancia como Copas del Mundo y eliminatorias.
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Uno de sus momentos más recordados es la narración del gol de Eduardo Bennett ante México en 1996. quel inolvidable grito de “¡Bennett, te lo pide Honduras!” trascendió lo deportivo para convertirse en un símbolo de identidad nacional.
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Sus icónicos grito relatos han quedado grabados en la memoria colectiva del país.
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Además de narrador, Bertrand se ha caracterizado por ser un crítico del entorno futbolístico nacional.
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Pero no todo fue color de rosas, ya que su reciente aparición también generó polémica por su vínculo con Kilvett Bertrand, su hijo y diputado del Congreso Nacional.

 Foto: Radiohouse.
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Algunos sectores cuestionaron su participación en un medio estatal y señalaron posible nepotismo.
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Ante esto, el propio Bertrand aclaró que solo fue invitado y negó cualquier relación laboral permanente. "Que quede bien claro que no estoy trabajando con el canal, estoy como invitado, no vayan a decir que es nepotismo por mi hijo!, confesó.
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